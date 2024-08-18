Почему так важен полив малины после плодоношения? Секреты подготовки к зимовке

Сбор долгожданного урожая малины - это всегда радостное событие для садоводов. Но на этом работы не заканчиваются. Чтобы кусты малины были здоровыми и успешно перезимовали, крайне важно правильно их подготовить, в том числе и с помощью полива.

Почему правильный полив так важен после сбора ягод?

После плодоношения малина испытывает сильное истощение. Обильное ягодообразование, а затем и сбор урожая, отнимают у растений много сил и питательных веществ. Чтобы куст смог восстановиться и накопить достаточно запасов для перезимовки, ему требуется своевременная и грамотная влагозарядка.

Правильный полив малины после сбора ягод решает несколько важных задач:

Способствует активному росту молодых побегов, которые будут плодоносить в следующем сезоне. Обеспечивает питание корневой системы и накопление запасных питательных веществ в ней. Улучшает общее состояние растения и повышает его зимостойкость. Предотвращает пересыхание и некроз побегов, что часто ведет к гибели куста.

Таким образом, правильный полив малины осенью - это залог обильного и качественного урожая в следующем году.

Когда и как поливать малину после сбора урожая

Опытные садоводы рекомендуют проводить влагозарядный полив малины в два этапа:

1 этап. Сразу после сбора последней ягоды. В это время корневая система малины наиболее активна и нуждается во влаге.

2 этап. Через 2-3 недели после первого полива. Это необходимо для того, чтобы куст смог накопить достаточно влаги в корнях и побегах перед зимой.

Для полива лучше всего использовать отстоявшуюся, комнатной температуры воду. Под каждый куст следует вылить около 10-15 литров воды. Важно проследить, чтобы влага хорошо впиталась в почву, не оставляя луж.

Многие садоводы также рекомендуют мульчировать приствольные круги малины слоем торфа, перегноя или скошенной травы. Это поможет сохранить влагу в почве и защитить корни от промерзания.

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