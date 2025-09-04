Малина омолаживается только одним способом: вот что нужно сделать в сентябре

Малина по праву считается одной из самых популярных культур на дачных участках. Но даже самые ухоженные кусты со временем теряют силы: ягоды становятся мельче, их количество сокращается, листья желтеют, а болезни атакуют всё чаще. Если урожай резко снизился, значит, настало время пересадки. Эта процедура не только продлевает жизнь плантации, но и помогает вернуть кустам здоровье и высокую продуктивность.

Зачем малине нужна пересадка

Главная особенность культуры в том, что она очень быстро истощает почву. Уже через 4–5 лет грунт, на котором растёт малина, беднеет, а корни разрастаются в плотный комок, затрудняя доступ влаги и воздуха. В результате кусты становятся уязвимыми перед вредителями и грибковыми инфекциями, хуже растут и плодоносят. Пересадка решает сразу несколько задач: обновляет корневую систему, переносит растения на более плодородное место и стимулирует появление сильных молодых побегов.

Признаки, что пора пересаживать

Существует общее правило — пересаживать малину раз в 4–5 лет. Но ориентироваться стоит прежде всего на состояние кустов. Если они крепкие, зелёные, не болеют и дают обильный урожай, переносить их нет необходимости. Сигналом к пересадке служат следующие признаки:

• ягоды становятся мельче;

• листья теряют насыщенный цвет;

• на побегах проявляется ржавчина или мучнистая роса;

• мало новых прикорневых отростков.

Когда лучше пересаживать

Сделать это можно как весной, так и осенью, но опытные садоводы советуют выбирать осенний период. В это время нет жары, земля ещё тёплая, и корни успевают прижиться до морозов. Плюс у дачников больше свободного времени после завершения летних работ. Главное условие — завершить пересадку за 3–4 недели до первых заморозков.

Сроки зависят от региона:

На юге России: март–апрель или октябрь–ноябрь.

В средней полосе: апрель–май или сентябрь.

На Урале и в Сибири: до конца мая или в конце августа — начале сентября.

Как правильно пересаживать малину

Пересадка включает несколько этапов: выбор нового участка, подготовка почвы, обрезка и сама посадка.

1. Выбор места

Кусты лучше всего чувствуют себя на солнечных местах с лёгким притенением в полдень. Важно, чтобы участок был защищён от сквозняков. Оптимальный вариант — вдоль забора с северной стороны. Хорошие предшественники — огурцы, бобовые, лук и чеснок. А вот после картофеля, томатов или баклажанов высаживать малину не стоит: почва может содержать патогены.

2. Подготовка почвы

Лучше всего подходит рыхлый суглинок или супесчаная почва с нейтральной реакцией (pH 6,0–7,0). Глинистую землю стоит «облегчить» песком и органикой. За пару недель до пересадки нужно внести удобрения: 5 кг компоста на 1 м², по 30 г суперфосфата и сульфата калия или 250 г золы. Весной можно дополнительно добавить немного мочевины.

3. Подготовка кустов

Перед выкопкой побеги укорачивают до 40–50 см. Осенью обязательно удаляют листья, чтобы растение не тратило силы на их поддержание.

4. Пересадка

Куст аккуратно обкапывают и вынимают вместе с земляным комом. При делении важно, чтобы каждая часть имела 2–3 побега и собственные корни. Срезы обрабатывают золой или активированным углём.

5. Посадка

Корневую шейку располагают на уровне земли или чуть ниже. После посадки землю уплотняют и поливают 5 литрами воды. Через несколько дней при необходимости подсыпают грунт.

6. Мульчирование

Приствольный круг закрывают перегноем, компостом или соломой слоем 5–6 см. Это помогает сохранить влагу и защитить корни от перепадов температур.

Пересадка корневой поросли

Если старые кусты уже слишком ослаблены, проще удалить их полностью и использовать прикорневую поросль. Эти побеги растут на расстоянии до 60 см от куста и обладают собственной корневой системой. Весной их выкапывают вместе с землёй и высаживают на новое место.

Уход после пересадки

Первые недели после пересадки самые важные. Весной саженцы стоит притенять, чтобы избежать солнечных ожогов. Полив проводят регулярно: весной — через день, осенью — раз в 2–3 дня. Первую подкормку делают только весной, через месяц после посадки.