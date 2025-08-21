Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:47

Тепло домашнего уюта: малиновая настойка, которая согреет душу

Как приготовить малиновую настойку для профилактики простуды: пошаговая инструкция

Задумывались ли вы когда-нибудь, как сделать свой зимний вечер более уютным? Малина, известная своими целебными свойствами, может стать отличным ингредиентом для создания домашней настойки. Этот напиток не только порадует своим мягким вкусом, но и поможет в борьбе с простудами.

Ингредиенты

Малина — 750 г
Водка — 500 мл

Приготовление

Начните с перебирания ягод малины: тщательно мойте и обсушивайте их. Поместите малину в литровую банку и залейте водкой хорошего качества. Закройте банку крышкой и уберите в темное прохладное место, например, в шкаф или кладовую. Через полтора месяца настойку следует процедить и перелить в бутылку. Храните её в темном месте.

Малина известна своими противовоспалительными свойствами благодаря содержанию салициловой кислоты. Этот компонент делает настойку не только вкусной, но и полезной при первых признаках простуды. Однако перед использованием в лечебных целях рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Как использовать настойку

Для профилактики или лечения простудных заболеваний достаточно разбавить две столовых ложки настойки в жидкости и употребить перед сном. Это поможет вам чувствовать себя лучше и насладиться теплом домашнего уюта.

Малиновая настойка на водке — это не просто вкусный напиток, но и полезное средство в холодное время года. Попробуйте этот простой рецепт, и пусть каждый глоток принесет вам радость и здоровье.

