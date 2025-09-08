Малина против вредителей: как одолеть утолщения и получить щедрый урожай – советы экспертов

Малина радует садоводов сладкими ягодами, но нередко её стебли покрываются утолщениями, которые портят вид и сигнализируют о серьёзной проблеме. Эти наросты — результат деятельности крошечных вредителей: галлицы или стеклянницы. Их личинки поселяются внутри побегов, разрушают ткани и вызывают деформации, из-за чего куст постепенно слабеет.

Как действуют вредители

Галлица и стеклянница особенно активны в тёплую и влажную погоду. Самки откладывают яйца в трещины коры, а личинки, вылупившись, поселяются внутри побегов. Там они могут жить до двух лет, питаясь соками растения. В результате стебель теряет прочность, хуже проводит питательные вещества, а урожай заметно сокращается.

Первые меры при обнаружении утолщений

Если на кустах заметны вздутия, важно не откладывать обработку. Повреждённые побеги нужно вырезать до здоровой ткани, захватывая несколько сантиметров ниже утолщения. Это помогает остановить распространение личинок.

Для ремонтантных сортов эффективным средством считается полив под корень препаратом "Актара". Он создаёт барьер в почве и уничтожает вредителей ещё на стадии личинок.

Профилактика заражения

Чтобы снизить риск появления галлицы и стеклянницы, садоводы используют комплексный подход:

Осенью и весной удаляют сухие и повреждённые стебли.

Рыхлят почву вокруг кустов, чтобы разрушить куколки насекомых.

Мульчируют грунт хвоей или опилками — их запах отпугивает взрослых особей.

Избегают чрезмерного полива, так как застой влаги привлекает вредителей.

Натуральные методы защиты

В период лёта насекомых (май-июнь) кусты полезно опрыскивать настоями чеснока или табака. Эти средства снижают количество яиц, откладываемых на побеги.

При повторном появлении утолщений лучше перенести малинник на новое место. Для пересадки выбирают солнечный участок с рыхлой, хорошо дренированной почвой.

Регулярный уход и внимательное отношение к малиннику позволяют вовремя заметить проблему и не дать вредителям шансов. В ответ кусты отблагодарят богатым урожаем и здоровым ростом.

Три интересных факта