Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:18

Малина превращается в дикие заросли: почему нельзя пускать её на самотёк

Селекционер Андрей Седов: ремонтантную малину лучше скашивать под корень для обильного урожая

Малина давно стала любимицей садоводов: неприхотливая культура даёт ароматные ягоды, а ухаживать за ней относительно просто. Но каждый сезон возникает вопрос — как правильно обрезать кусты, чтобы получить богатый урожай. Об этом ecosever.ru рассказал селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов. Одни садоводы уверены, что побеги нужно удалять полностью, другие оставляют их до весны.

Почему осенняя обрезка важна

Куст малины быстро разрастается и без ухода превращается в заросли. Лишние побеги отнимают у растения силы, создают условия для болезней и вредителей. Обрезка обновляет куст, улучшает освещённость, снижает риск заболеваний и помогает сосредоточить питание на молодых побегах. Это напрямую влияет на урожай следующего года.

Полное скашивание под корень

Для ремонтантных сортов лучшим решением считается радикальная обрезка. Седов отметил, что их можно смело скашивать и мульчировать перегноем: весной побеги отрастают, плодоносят всё лето и меньше страдают от вредителей. Такой подход облегчает уход и даёт более дружный и качественный урожай.

Альтернативный вариант

Агроном пояснил, что ремонтантную малину можно и не обрезать полностью: тогда куст даст урожай и на двухлетних ветках, и на новых побегах осенью.

"Но в сумме он будет, наверное, все-таки меньше, чем если их скашивать целиком и получать урожай", — пояснил агроном.

Особенности климата

Эксперт подчеркнул, что многое зависит от региона. В средней полосе и на юге ремонтантная малина плодоносит успешно, а вот севернее — часто не успевает.

"Широта Москвы, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Кострома, вот севернее туда, вряд ли, наверное. Это должны быть обычные сорта малины", — отметил специалист.

Как правильно проводить обрезку

При радикальном способе побеги срезают полностью, без пеньков, а землю вокруг куста мульчируют перегноем или торфом. Если же садовод решает оставить часть побегов, их укорачивают до здоровой почки, удаляя слабые и повреждённые. Главное, чтобы куст не был загущённым и хорошо проветривался.

