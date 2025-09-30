Малина умирает от холода прямо под снегом: простая ошибка лишает вас урожая

Корневая система малины расположена неглубоко, всего на 20-30 см от поверхности земли. Именно поэтому кусты уязвимы к морозам, возвратным заморозкам весной и малоснежным зимам. При недостаточной защите корни могут вымерзнуть, что сказывается на урожае и общем состоянии кустарника. Решением становится мульчирование, которое одновременно сохраняет влагу, защищает от перегрева, морозов, сорняков и даже вредителей.

Зачем нужна мульча

Малина влаголюбива, и пересыхание почвы быстро отражается на ягодах — они становятся мелкими и сухими. Слой мульчи помогает удерживать влагу, защищает корни от температурных перепадов и продлевает период активного роста кустов.

Кроме того, мульчирование выполняет и другие задачи:

препятствует росту сорняков;

уменьшает риск заражения вредителями и болезнями;

улучшает структуру грунта и повышает его плодородие за счёт перегнивания органики.

Особенно важно мульчировать молодые посадки: в первые годы жизни куст формирует основную корневую систему.

Чем мульчировать малину

Органические материалы

Навоз и перегной — свежий навоз подходит только для взрослых кустов весной. Лучший вариант — перепревший перегной, который вносят в мае. Компост — делают из растительных отходов, травы и сорняков. Весной можно использовать не до конца перепревший, осенью — только полностью вызревший. Торф — идеален для малины, так как поддерживает кислую реакцию почвы. Подходит для любого сезона. Опилки — хорошо удерживают влагу, но требуют предварительной обработки мочевиной. Используются весной. Солома и сено — рыхлят грунт, обогащают его, но солома может привлекать грызунов, а сено — содержать семена сорняков. Листовой опад и мелкие ветки — хороший вариант для осени, улучшают структуру почвы. Шелуха подсолнечника — не слёживается и удерживает тепло. Свежескошенная трава — быстрый и доступный вариант, подходит весной и летом. Хвойный опад — защищает от грибков и грызунов, лучше всего подходит сосновая хвоя. Кора и щепа — декоративная и полезная мульча, особенно после перепревания. Шишки — применяют осенью на слое компоста или хвои.

Неорганические материалы

Газеты и картон — экологичный и доступный способ защиты от сорняков.

Агроволокно — долговечный материал, который защищает почву от перегрева и промерзания.

Сравнение материалов для мульчирования