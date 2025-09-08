Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:06

Малина не только ягода: её листья оказались куда полезнее

Nutrients: чай из листьев малины снижает скачки сахара и инсулина после еды

Чай из листьев малины традиционно считался полезным напитком, но теперь у него появилась научно подтверждённая польза.

Что показало исследование

Работа, опубликованная в журнале Nutrients, показала: настой из листьев малины способен снижать постпрандиальные (возникающие после еды) выбросы глюкозы и инсулина у здоровых людей.

В исследовании участвовали 22 добровольца от 18 до 65 лет с нормальными показателями сахара в крови. Испытуемым давали стандартную углеводную нагрузку — 50 г глюкозы или сахарозы. Часть из них запивала её настоем из 10 г малиновых листьев, заваренных в течение 5 минут.

Конкретные результаты

  • При употреблении сахарозы уровень сахара в крови снижался на 25,6% через 15 минут и на 43,6% через 30 минут по сравнению с контрольной группой.

  • Инсулин также падал уже через 15 минут.

  • Приём чистой глюкозы на эффект не повлиял.

Почему это работает

Учёные объяснили эффект высоким содержанием в листьях малины полифенолов и эллаговой кислоты. Эти вещества тормозят активность ферментов (сахаразы и α-глюкозидазы), расщепляющих сахарозу. В результате углеводы усваиваются медленнее, а скачки сахара и инсулина становятся мягче.

Важная деталь

Максимальная концентрация полезных веществ достигается именно при пятиминутном заваривании. Держать дольше — бесполезно.

