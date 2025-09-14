Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Урожай малины
Урожай малины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:40

Ремонтантные сорта как оружие: почему новые виды малины переписывают правила садоводства

Геотекстиль и металлические листы — как создать непроходимый заслон для корней малины

Малина — одна из самых любимых ягод, но вместе с тем и самый настоящий бунтарь сада. Стоит посадить кустик, и уже через сезон он начинает осваивать соседние грядки, клумбы и даже участки соседей. Вместо того чтобы бороться с ней радикальными методами, можно взять разрастание под контроль. Есть простые и эффективные способы, которые помогут сохранить богатый урожай без хаоса.

Почему малина так активно разрастается

Главная особенность культуры — её способность распространяться корневыми отпрысками. Побеги появляются в радиусе до двух метров от материнского куста. По данным исследований, опубликованных в Journal of Horticultural Science, один куст малины способен дать до 20 новых побегов за сезон. Если не контролировать процесс, растения быстро занимают всё пространство, вытесняя другие культуры.

7 способов обуздать малину

  1. Создание барьера. Вкопайте по периметру малинника пластиковые или металлические листы на глубину 30-40 см. Корни редко уходят глубже, и такой барьер эффективно блокирует их разрастание.
  2. Использование геотекстиля. Перед посадкой можно уложить плотный геотекстиль вокруг кустов. Материал пропускает воду и воздух, но задерживает корни. Сверху участок мульчируют соломой или корой.
  3. Посадка в контейнеры. Малину можно выращивать в больших бочках или горшках без дна, заглублённых в землю. Это не только ограничивает корневую систему, но и облегчает уход.
  4. Регулярное удаление поросли. Каждые 2-3 недели необходимо вырезать молодые побеги, выходящие за пределы малинника. Для этого используют секатор и выкапывают корни на глубину 5-10 см.
  5. Контроль полива. Малина любит влагу, но чрезмерный полив стимулирует рост новых побегов. Оптимальный режим — 1-2 раза в неделю под корень, без переувлажнения.
  6. Обрезка. Осенью убирают старые ветки, оставляя 4-6 сильных побегов. Это снижает нагрузку на корневую систему и уменьшает её стремление к разрастанию.
  7. Выбор ремонтантных сортов. Современные сорта, такие как "Геракл" или "Бриллиантовая", дают меньше поросли. Они плодоносят на однолетних побегах и проще в уходе.

Почему эти методы работают

Корневая система малины очень мощная и постоянно стремится занять новое пространство. Барьеры и контейнеры создают физическое ограничение. Обрезка и грамотный полив снижают активность роста, а ремонтантные сорта изначально менее склонны к образованию избыточной поросли. В исследованиях, опубликованных в Acta Horticulturae, подтверждается, что ремонтантная малина требует меньшего контроля по сравнению с традиционными сортами.

Дополнительные советы для садоводов

  • Проверяйте участок весной и осенью, чтобы вовремя удалять новые побеги.
  • Не высаживайте малину рядом с газоном или огородными грядками — она быстро их захватит.
  • Используйте мульчу из соломы или коры, чтобы сдержать сорняки и замедлить рост поросли.
  • Если малина уже вышла из-под контроля, лишние кусты можно выкопать с корнями и пересадить в новое место.

Малина может быть дисциплинированным соседом в саду, если вовремя обрезать её, ограничивать корневую систему и выбирать правильные сорта. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться богатым урожаем ароматных ягод, не переживая за беспорядок на участке.

Три интересных факта

  1. В Древней Греции малина считалась лекарственным растением и использовалась для лечения простуд и воспалений.
  2. В мире существует более 400 сортов малины, включая жёлтую, чёрную и фиолетовую.
  3. Ягоды малины содержат природный салицилат — вещество, схожее по действию с аспирином.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя посадка флоксов помогает сохранить пышное цветение на годы вперёд вчера в 23:29

Сентябрь решает судьбу флоксов: когда сажать любимые цветы садоводов

Флоксы не переживут зиму без своевременной пересадки. Рассказываем, когда и как правильно делить и сажать кусты, чтобы клумба стала пышнее и ярче.

Читать полностью » Озимый лук даёт более ранний и крупный урожай вчера в 22:25

Озимый лук: секрет урожая, о котором знают не все огородники

Озимый лук даёт урожай раньше и крупнее, чем летний. Рассказываем, какие сорта выбрать и когда сажать, чтобы растения пережили зиму и дали мощные ростки.

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему привычные препараты осенью не помогают против почкового клеща вчера в 21:22

Один невидимый вредитель способен уничтожить половину урожая смородины

Почковый клещ способен лишить до половины урожая смородины. Рассказываем, как за двое суток избавиться от вредителя и сохранить кусты здоровыми.

Читать полностью » В России запретят коммерческую деятельность на территории садовых и огородных товариществ вчера в 20:16

За баню или теплицу отдельно расплатиться не получится: запрет уже принят

С 1 сентября 2025 года садовые и огородные участки в России нельзя будет продавать отдельно от домов и построек. В законе также вводится запрет на коммерцию.

Читать полностью » Полив деревьев в октябре и ноябре снижает риск вымерзания коры вчера в 19:11

Промёрзшая земля — смертный приговор: вот как не допустить зимнего обезвоживания

Поздняя осень — время подумать о зиме. Узнайте, зачем нужен влагозарядковый полив деревьев и как правильно провести эту процедуру.

Читать полностью » Этиленовый трюк: как яблоки и бананы помогут дозреть томатам за 5 дней вчера в 19:01

Почему бананы захватили мой огород: хитрость для ускорения созревания помидоров после сбора

Как спасти недозревшие помидоры после сбора урожая? Советы по хранению томатов в ящиках, ускорению созревания с помощью фруктов и защите от заморозков — сохраните урожай до ноября!

Читать полностью » Осенью лучше всего укореняются черенки гортензии, сальвии и самшита вчера в 17:14

Черенки идут в рост: вот какие растения осенью приживаются лучше, чем весной

Осень — идеальное время для размножения кустарников. Узнайте, какие пять растений легко укореняются в сентябре и как правильно подготовить черенки.

Читать полностью » Выращиваем сами: лучшие семена огурцов – собираем и храним правильно, используя 5 советов вчера в 18:01

Не спешите выбрасывать перезревшие огурцы: вот как получить из них бесценный посадочный материал

Как вырастить огурцы из своих семян? Секреты выбора сортов, подготовки плодов и правильной сушки. 3 факта об огуречных семенах для богатого урожая.

Читать полностью »

Новости
Еда

Салат с ананасом и курицей получается вкусным при правильном приготовлении
Спорт и фитнес

Георгий Темичев: укрепляющая гимнастика и планка помогают при боли в тазобедренном суставе
Туризм

Кофейни в США стали пространством для общения и работы в городах
Садоводство

Когда дело касается пионов, редкость – это не только красота, но и выносливость
Питомцы

Ветеринары предупредили: поводок может вызвать стресс и травмы у кошек
Технологии

Пациент узнал, что его терапевт вводил разговор в ChatGPT — MIT
Авто и мото

Михаил Черников: электронные водительские удостоверения появятся в России в ближайшие годы
Садоводство

Садоводы используют соль для защиты потоса от вредителей и грибковых болезней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet