Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малина
Малина
© pixabay.com by ulleo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:11

Не дайте ягоднику захватить участок: трюк с металлом и ножницами, о котором молчат дачники

Корневые барьеры и обрезка: как остановить малину на участке

Малина, будучи вкусной и полезной ягодой, имеет свойство активно разрастаться, что может приводить к нежелательным последствиям, таким как вытеснение других культур и захламление участка. Ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных поделилась эффективными способами контроля разрастания малины.

Для начала специалист рекомендовала понять механизм распространения данного растения. Малина размножается двумя основными способами: корневыми отпрысками и верхушечными отводками.

Корневые отпрыски образуются из спящих почек на корнях, которые могут прорасти на большом расстоянии от материнского растения, приводя к его распространению по участку.

Верхушечные отводки появляются при касании верхушек побегов земли и их укоренении, способствуя дальнейшему разрастанию.

Обрезка: ключевой метод контроля

Анастасия Коврижных назвала регулярную обрезку ключевым методом контроля разрастания малины, что является основой поддержания порядка.

"Весной следует удалять все слабые, поврежденные и лишние побеги, оставляя только самые сильные и здоровые. Осенью необходимо вырезать отплодоносившие ветви до основания. Такая практика не только ограничивает разрастание, но и улучшает урожайность оставшихся побегов", — отметила эксперт, подчеркивая важность своевременной обрезки.

Следующий эффективный способ — установка корневых барьеров, которые препятствуют неконтролируемому распространению малины.

Необходимо вкапать на глубину 50-60 сантиметров специальный материал, например, шифер или плотный пластик, по всему периметру малинника.

Также избавиться от разрастания малины поможет периодическое мульчирование почвы вокруг кустов растения. Мульчирование является эффективным способом защиты.

"В качестве мульчи можно использовать солому, опилки или специальную мульчирующую пленку. Важно также своевременно удалять появляющиеся за пределами малинника молодые побеги, выкапывая их вместе с корнем", — уточнила Анастасия Коврижных.

Формирование ряда: ограничение площади посадки

Формирование ряда шириной не более 30-40 сантиметров также поможет в предотвращении распространения растения. Это способствует поддержанию аккуратности в саду.

Если побеги появились за пределами отмеченной полосы, их нужно сразу устранить, чтобы контролировать распространение.

Ученый-агроном рекомендовала правильно расположить малинник, чтобы избежать проблем с разрастанием. Это важно для планировки сада.

"При планировании сада следует тщательно выбирать место для посадки малины. Идеальным вариантом считается размещение малинника в отдаленной части участка, где его разрастание не будет мешать другим культурам. Можно также использовать малину в качестве живой изгороди по периметру участка, контролируя ее рост только с одной стороны", — проинформировала специалист.

Интересные факты о малине:

Малина относится к семейству розовых.
Родина малины — Юго-Восточная Европа и Малая Азия.
Малина содержит много витаминов и антиоксидантов.
Существует более 200 сортов малины.

Соблюдение рекомендаций Анастасии Коврижных поможет эффективно контролировать разрастание малины на дачном участке, сохранить порядок и получать обильный урожай вкусных ягод. Правильный уход обеспечит красоту и функциональность вашего сада.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

6 эффективных шагов для дренажа и террасирования вашего участка в Тамбовской области сегодня в 1:27

Тамбовская земля: как извлечь максимум из неровностей участка с помощью террасирования

Узнайте, как сделать неровный участок в Тамбовской области более привлекательным и устойчивым к экстремальным условиям, используя простые и экономичные методы.

Читать полностью » Простые способы автополива: бутылка, капельница, шланг и канистра вчера в 23:36

Полив без хозяина: как огород сам переживёт жаркую неделю

Жаркое лето и нехватка времени — не повод оставлять грядки без воды. Рассказываем, как собрать простые системы автополива из бутылок, капельниц и старого шланга — без насосов и дорогих датчиков.

Читать полностью » Садоводам рассказали, как превратить ботву картофеля в полезный ресурс вчера в 22:32

От тли и сорняков до мороза: ботва работает лучше, чем кажется

После уборки картофеля остаётся много ботвы, но выбрасывать её не стоит — из неё можно сделать компост, зелёное удобрение, натуральный инсектицид и даже мульчу для защиты растений в холодный сезон.

Читать полностью » Аналитики: рост перелётов в Сочи повысил интерес к покупке курортного жилья вчера в 21:29

Каждый четвёртый россиянин мечтает о квартире у моря

По данным опроса, 27% россиян хотели бы купить жильё на курорте. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Европа. Многие сначала летают туда туристами, а потом задумываются о покупке недвижимости.

Читать полностью » Чаплин: в августе нужно обрезать деревья, удобрить почву и посадить луковичные вчера в 20:16

Август решает судьбу урожая: какие работы нельзя откладывать

Август — ключевой месяц для садоводов: пора собрать урожай, восстановить почву и подготовить деревья к зиме. Никита Чаплин рассказал, какие работы нужно провести на участке до конца сезона.

Читать полностью » Органическое садоводство использует соду и настои растений против монлиоза вчера в 19:14

Гриб, который поражает не только сливы, но и весь сад — от вишни до яблони

Перед уборкой урожая сливы может поразить гниль Monilia fructigena. Узнайте, как распознать болезнь и какие меры помогут спасти плоды.

Читать полностью » Дачники в Ульяновской области совмещают клумбы с мини-огородами вчера в 18:13

Цветы и овощи бок о бок: неожиданный союз, который работает лучше грядок

Мини-огород на клумбе в Ульяновской области: красиво, удобно и практично. Как превратить цветник в источник урожая и зачем это уже делают дачники.

Читать полностью » Луковицы нарциссов укореняются до зимы и зацветают ранней весной вчера в 17:07

Нарциссы в газоне: приём, который создаёт естественный "лес" из цветов

Осенняя посадка нарциссов — залог яркого весеннего цветения. Узнайте, когда и как правильно сажать луковицы и почему осень лучшее время для этого.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

2000-летняя войлочная шляпа римского солдата выставлена в Музее Болтона после реставрации
Спорт и фитнес

Лорен Пак: свободные веса развивают стабилизаторы, машина Смита изолирует крупные мышцы
Еда

Как приготовить куриную грудку с сыром и помидорами: пошаговая инструкция
Авто и мото

Юрист Травин: штраф за езду пьяным на велосипеде доходит до 1500 рублей, но прав не лишают
Дом

Установка холодильника без ошибок: главные правила
Садоводство

Перегной и зола вместо химии: агрономы раскрыли схему идеальной посадки картофеля
Садоводство

Использование сосновой коры в саду повышает плодородие и уменьшает потребность в поливе
Культура и шоу-бизнес

Депутат Михаил Романов предложил включить песню "Веночек" Кадышевой в школьную программу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru