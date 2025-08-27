Взрыв вкуса: почему этот круассан перевернет ваше представление о десертах

Задумывались ли вы, как создать десерт, который будет не только вкусным, но и красивым? Плоский круассан с малиновой глазурью — это именно то, что вам нужно! Хрустящая текстура и яркий ягодный вкус делают его идеальным выбором для завтрака или угощения.

Ингредиенты

Слоёное тесто — 200 г

Шоколад (малиновая глазурь в гранулах) — 100 г (можно использовать любой шоколад или приготовить глазурь самостоятельно)

Сливочное масло — 10 г (или растительное для смазывания)

Грецкие орехи — 50 г (можно заменить на сублимированные или свежие ягоды)

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте слоёное тесто в одном направлении. Нарежьте тесто на треугольники. Формирование круассанов Растяните каждый треугольник теста для увеличения слоёв. Скрутите тесто от широкого края к узкому, формируя рулетик. Сложите круассаны на противень, предварительно смазанный маслом.

Накройте круассаны вторым листом пергамента и прижмите их. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут до золотистой корочки. Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане, тщательно перемешивая. Добавьте измельчённые орехи или ягоды в глазурь по желанию.

Покройте готовые круассаны глазурью и украсьте орехами или ягодами. Остудите до застывания глазури и наслаждайтесь! Теперь вы знаете, как легко и быстро приготовить плоский круассан с малиновой глазурью, который станет настоящим украшением вашего стола.