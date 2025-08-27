Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Круассаны
Круассаны
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:27

Взрыв вкуса: почему этот круассан перевернет ваше представление о десертах

Плоский круассан с малиновой глазурью: рецепт от шеф-повара

Задумывались ли вы, как создать десерт, который будет не только вкусным, но и красивым? Плоский круассан с малиновой глазурью — это именно то, что вам нужно! Хрустящая текстура и яркий ягодный вкус делают его идеальным выбором для завтрака или угощения.

Ингредиенты

  • Слоёное тесто — 200 г
  • Шоколад (малиновая глазурь в гранулах) — 100 г (можно использовать любой шоколад или приготовить глазурь самостоятельно)
  • Сливочное масло — 10 г (или растительное для смазывания)
  • Грецкие орехи — 50 г (можно заменить на сублимированные или свежие ягоды)

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте слоёное тесто в одном направлении. Нарежьте тесто на треугольники. Формирование круассанов Растяните каждый треугольник теста для увеличения слоёв. Скрутите тесто от широкого края к узкому, формируя рулетик. Сложите круассаны на противень, предварительно смазанный маслом.

Накройте круассаны вторым листом пергамента и прижмите их. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут до золотистой корочки. Растопите шоколад в микроволновке или на водяной бане, тщательно перемешивая. Добавьте измельчённые орехи или ягоды в глазурь по желанию.

Покройте готовые круассаны глазурью и украсьте орехами или ягодами. Остудите до застывания глазури и наслаждайтесь! Теперь вы знаете, как легко и быстро приготовить плоский круассан с малиновой глазурью, который станет настоящим украшением вашего стола.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление маффинов на кефире: рекомендации по выбору ингредиентов и техники сегодня в 6:45

Экономия времени и сил: лучший способ порадовать семью домашними маффинами

Нежные маффины на кефире, которые тают во рту! Простой рецепт с советами по идеальной текстуре. Добавляйте любые начинки — будет вкусно!

Читать полностью » Пирожное Картошка: как сделать десерт в домашних условиях без выпечки сегодня в 6:10

Пирожное, которое дарит счастье: как простота может быть изысканной

Пирожное "Картошка" из шоколадного бисквита — это лакомство, которое легко приготовить дома. Узнайте, как сделать этот десерт без печенья и сухарей!

Читать полностью » Как приготовить куриный холодец: пошаговая инструкция с ингредиентами и временем приготовления сегодня в 5:54

Легкий и нежный: куриный холодец, который согреет душу и удивит гостей

Откройте для себя удивительный вкус куриного холодца! Простой и аппетитный рецепт, который станет настоящей звездой вашего стола.

Читать полностью » Стейки из свинины с сыром и помидорами: пошаговая инструкция по запеканию сегодня в 5:42

Стейки из свинины: простое блюдо, которое может стать звездой вашего стола

Приготовление стейков из свинины с сыром и помидорами — это не только просто, но и очень вкусно. Этот рецепт станет вашим любимым способом порадовать себя и близких!

Читать полностью » Как устранить излишнюю влажность в салате из минтая: совет кулинара сегодня в 4:48

Салат из минтая: как избежать распространенных ошибок при его приготовлении

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусный салат из минтая. Этот рецепт идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола!

Читать полностью » Как приготовить банановый пирог: пошаговая инструкция от кулинаров сегодня в 4:39

Готовить за 45 минут: как испечь пирог, который оценят даже самые привередливые

Узнайте, как легко и быстро приготовить аппетитный банановый пирог в духовке! Рецепт подходит для начинающих и не требует особых навыков.

Читать полностью » Армянский рецепт имам баялды: как приготовить баклажаны на зиму сегодня в 3:36

Не заморозка, не маринад: забытый способ заготовить баклажаны так, чтобы они таяли во рту

Узнайте, как приготовить удивительное армянское блюдо Имам Баялды на зиму. Вкусные овощи и простота приготовления — идеальное сочетание для вашей кухни!

Читать полностью » Салат из консервов: простой рецепт для праздничного стола сегодня в 3:23

Вкус, который вызывает ностальгию: как салат из консервов возвращает в детство

Простой, но изысканный салат с консервированной рыбой, рисом и яйцом. Идеален для праздника и будней. Вкусно, доступно, быстро! Удивите своих близких.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Биологи: волки формируют устойчивые пары и сохраняют союз на всю жизнь
Спорт и фитнес

Голкипер сборной России Матвей Сафонов согласовал уход из ПСЖ
Авто и мото

Южнокорейское приложение Tmap снизило число аварий на 31 тысячу за три года
Красота и здоровье

Врач Висо объяснил, как просмотр телефона утром влияет на память и мотивацию
Садоводство

Блошки уничтожают урожай: как спасти капусту и редис – лучшие способы защиты
Садоводство

Агрономы назвали сроки пересадки лилий: с 20 августа по 15 сентября
Красота и здоровье

Воспаление наружного уха: как избежать осложнений – рекомендации отоларингологов
Наука и технологии

ДНК древних жителей Альтиплано раскрывает тайну их исчезновения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru