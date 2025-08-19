Августовская обрезка: опоздали — потеряли малину на следующий год

Малина — одна из самых благодарных ягодных культур, но и требует внимания. Основные работы приходятся именно на лето: полив, подкормка, прореживание побегов и обрезка. Существует два типа малины: летняя и ремонтантная. Летние сорта плодоносят на прошлогодних побегах и дают урожай с конца июня до начала августа. Ремонтантные же радуют ягодами с середины августа до конца сентября и способны давать две волны урожая — сначала на старых побегах, затем на новых, текущего года.

Уход за малиной в июне

В начале лета малина активно выбрасывает корневые отпрыски. Важно не удалять их полностью: оставьте 5-6 самых сильных, расположенных ближе всего к материнскому кусту. Они помогут быстро расширить малинник. Когда молодые побеги достигнут 70-80 см, прищипните верхушки для лучшего ветвления.

Все слабые побеги нужно безжалостно удалять, иначе они будут отнимать силы у куста. В июне особенно важно обильное и регулярное поливание — без влаги хорошего урожая не будет.

Уход за малиной в июле

В середине лета малина начинает активно плодоносить. Ягоды стоит собирать каждые два дня, иначе они будут переспевать и осыпаться. Помимо сбора урожая, продолжайте регулярный полив и рыхление почвы. Уделите внимание прополке и осмотру кустов: летом малина особенно уязвима перед вредителями и болезнями.

Уход за малиной в августе

В конце лета летние сорта завершают плодоношение на прошлогодних побегах. Срезать их сразу не нужно — дайте питательным веществам стечь к корням. Лишь в конце августа можно приступать к обрезке: удалите все двухлетние побеги прямо у основания.

В середине месяца внесите под кусты фосфорно-калийные удобрения, чтобы укрепить растения и подготовить их к зиме.

Полив и мульчирование

Корневая система малины расположена в верхнем слое почвы, который быстро пересыхает. Поэтому поливать кусты нужно часто — каждые три дня по 10 литров воды на куст. В жару норму увеличивают. Особенно важны обильные поливы в июне и июле, когда закладывается будущий урожай.

После каждого полива рекомендуется мульчировать почву: соломой, скошенной травой или листовой землёй слоем 7-8 см. Это сохранит влагу, защитит корни от перегрева и предотвратит рост сорняков.

Подкормка летом

Листья малины — лучший индикатор питания куста.

Недостаток железа и магния проявляется пожелтением листьев с зелёными жилками.

При нехватке фосфора побеги становятся тонкими, их рост замедляется.

Недостаток калия вызывает скручивание листьев в трубочку и их засыхание.

Если не хватает азота, листья становятся мелкими и светло-зелёными.

Однако избыток азота тоже вреден: куст активно наращивает зелёную массу, но плоды практически не завязываются.

Обрезка

У летних сортов все отплодоносившие побеги вырезают в конце августа или начале сентября. У ремонтантной малины обрезка проводится либо поздней осенью (октябрь), либо ранней весной после схода снега.

Инструмент должен быть острым, чтобы срезы были ровными. После обрезки рекомендуется обработать их раствором марганцовки, чтобы предотвратить заражение.

Интересные факты о малине

В листьях малины содержатся дубильные вещества и витамины, поэтому их используют для заваривания целебного чая.

В XIX веке малина считалась деликатесом и подавалась исключительно на королевских приёмах в Англии.

На одном кусте ремонтантной малины может вызреть до 5 кг ягод за сезон.

Летний уход за малиной — это системная работа, включающая полив, подкормку, обрезку и защиту от вредителей. Если выполнять все рекомендации, малина отблагодарит богатым урожаем и вкусными, ароматными ягодами.