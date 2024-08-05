Можно ли обойтись без обрезки малины в августе: важные советы

Многие дачники задаются вопросом, стоит ли обрезать малину в августе после сбора урожая. Есть разные мнения по этому поводу, поэтому давайте разберёмся, действительно ли это необходимо делать.

В принципе, обрезку малины можно проводить в разное время — как осенью, так и весной. Но вот именно в августе её делать необязательно. Основная причина, по которой садоводы прибегают к такой процедуре, — это желание ускорить рост новых побегов для будущего урожая.

Дело в том, что после плодоношения старые, отплодоносившие побеги малины начинают постепенно засыхать и отмирать. Если их вовремя не обрезать, то они могут ослаблять куст, забирая у него питательные вещества. Поэтому их обычно удаляют.

Но делать это нужно, когда куст уже полностью отдал все свои силы на созревание ягод. То есть оптимальное время для обрезки — это осень, когда рост растения практически прекращается.

А вот летняя обрезка, в августе, может быть даже вредна для малины. Ведь в этот период куст как раз активно наращивает новые побеги для будущего урожая. И их преждевременное удаление может сильно ослабить растение.

Так что, если у вас нет особых проблем с малиной, можно смело пропустить обрезку в августе. Дождитесь осени и тогда приступайте к этой процедуре. Ваши кусты малины будут здоровыми и дадут отличный урожай в следующем сезоне.

Фото: Evaldo Resende.