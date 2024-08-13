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Группа членов Европарламента от Италии раскритиковали Польшу за
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ЕС раскритиковали Польшу за создание на границы с Белоруссией буферной зоны, где нарушаются права человека

Группа членов Европарламента от Италии раскритиковали Польшу за "зону смерти"

Ситуация на польско-белорусской границе вызвала серьезную озабоченность у депутатов Европарламента от Италии. Они направили обращение главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, в котором подвергли критике действия Польши по созданию буферной зоны, где, по их мнению, нарушаются права человека.

В июле 2022 года польский парламент принял закон, позволяющий полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь границу в так называемой "зоне смерти". Это буферная зона на границе между Польшей и Белоруссией, куда запрещен доступ гуманитарным организациям, правозащитникам и средствам массовой информации.

Данный закон вызвал резкую критику со стороны международного сообщества, включая Совет Европы и различные гуманитарные организации. Европарламентарии обвинили Польшу в бесчеловечном отношении к мигрантам и нарушении их прав.

В своем обращении к Жозепу Боррелю депутаты поставили вопрос о том, какие срочные меры он намерен предпринять для предотвращения вопиющих нарушений прав человека на территории Европейского Союза. Они призвали главного евродипломата к решительным действиям по защите мигрантов и обеспечению соблюдения международных норм.

Ситуация в "зоне смерти" на польско-белорусской границе вызывает тревогу у европейских политиков и правозащитников. Они настаивают на необходимости обеспечения прозрачности и доступа гуманитарных организаций в буферную зону, а также на соблюдении прав человека и международных обязательств со стороны Польши.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Taxiarchos228

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