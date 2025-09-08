Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Агрессивный медведь
Агрессивный медведь
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:01

Раскопки в Сербии: копьё, инфекция и железные прутья — что сломало бурого медведя 1700 лет назад

Учёные нашли первое прямое доказательство использования медведей в кровавых зрелищах Римской империи

Разбитый череп бурого медведя, найденный рядом с римским амфитеатром в Сербии, стал сенсацией для археологов. Исследование показало: около 1700 лет назад животное долгие годы содержалось в неволе, страдало от тяжёлых инфекций и, вероятно, не раз участвовало в гладиаторских представлениях. Это открытие стало первым прямым доказательством использования медведей в кровавых зрелищах Римской империи, о чём сообщает издание Live Science.

Медведь из Виминациума

Останки животного обнаружили ещё в 2016 году у амфитеатра древнего города Виминациум, укреплённого центра Римской империи на территории современной Сербии. Здесь в II-IV веках регулярно проводились гладиаторские бои, а амфитеатр вмещал около 7000 зрителей.

Среди костей, найденных у входа, оказались останки леопарда и фрагментированный череп бурого медведя (Ursus arctos).

"Мы не можем с полной уверенностью сказать, что медведь погиб непосредственно в арене, но собранные данные указывают на то, что травмы получены во время представлений, а последовавшая инфекция, вероятно, существенно ускорила его гибель", — сказал старший научный сотрудник Института археологии в Белграде Неманья Маркович.

Следы боёв и мучений

Анализ ДНК показал, что животное было самцом местного происхождения, возрастом около шести лет. Радиоуглеродное датирование дало диапазон 240-350 гг. н. э. — как раз тот период, когда арена Виминациума активно использовалась для боёв.

На черепе сохранилась большая рана, вероятно нанесённая копьём венатора (гладиатора-охотника). Повреждение имело следы заживления, но также сильной инфекции. Патология обнаружилась и на челюстях: зубы медведя были аномально стёрты, что указывает на привычку грызть железные прутья клетки. Это типичная проблема животных, долго находившихся в неволе.

Как использовали животных в Римской империи

Медведей в амфитеатрах применяли по-разному:

  • Для боёв с венаторами.
  • Для схваток с другими зверями.
  • Для казней преступников.
  • Для демонстрации трюков.

"Животных, убитых в арене, часто разделывали поблизости, мясо распределяли, а кости выбрасывали рядом с амфитеатром — редко хоронили в специальных местах", — отметил Неманья Маркович.

Таким образом, найденный череп стал прямым свидетельством того, насколько жестокими были античные зрелища.

Жестокое наследие

Открытие не только проливает свет на роль животных в римских играх, но и показывает реальную цену развлечений античности. Медведь, чья жизнь закончилась мучительной смертью, олицетворяет судьбу многих животных, превращённых в орудие зрелищ. Для науки же эта находка открывает новые возможности изучения условий содержания зверей в древности и особенностей гладиаторских боёв.

Три интересных факта

  1. В Римской империи существовали целые службы, отвечавшие за поставку диких зверей из разных регионов — от Африки до Британии.
  2. Бои с животными назывались "венатио", и они были не менее популярны, чем схватки гладиаторов.
  3. Амфитеатр в Виминациуме — один из крупнейших на Балканах, но раскопки его территории продолжаются до сих пор.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили 2000-летний римский шлем с сохранившимися нащечниками сегодня в 10:01

Секрет римских легионеров раскрыт: шлем возрастом 2000 лет нашли на морском дне — что скрывают наслоения

У берегов Сицилии обнаружен редкий римский шлем Монтефортино возрастом 2000 лет. Находка связана с битвой 241 г. до н.э., изменившей ход истории Средиземноморья. Артефакты изучают с помощью 3D-технологий.

Читать полностью » Тайны ядра Земли раскрыты: углерод неожиданно важен для планеты сегодня в 9:03

Тайны ядра Земли раскрыты: углерод сыграл решающую роль – вот что выяснили ученые

Ученые выяснили, что углерод сыграл ключевую роль в процессе кристаллизации земного ядра. Исследование показало как углерод, в составе ядра повлиял на стабильности магнитного поля Земли.

Читать полностью » Почему лёд такой скользкий на самом деле: новое открытие ученых сегодня в 8:01

Вековое заблуждение рухнуло: сенсационное открытие объясняет скользкость льда

Ученые раскрыли истинную причину скользкости льда. Оказалось, дело не в давлении или трении, а в молекулярных процессах и диполях воды. Открытие меняет научные представления о скольжении.

Читать полностью » Археологи Швейцарии нашли римский мост: как империя контролировала провинции сегодня в 7:08

Римский мост в Швейцарии: археологи нашли артефакты, изменившие взгляд на историю

В Швейцарии найден 2000-летний римский мост! Археологи обнаружили уникальное деревянное сооружение, раскрывающее секреты римского владычества и романизации Гельвеции. Находки артефактов проливают свет на повседневную жизнь.

Читать полностью » Робот ощущает как человек: Пуньо использует мягкую кожу для переноски тяжестей сегодня в 6:08

Революция в робототехнике: робот Пуньо обучается на раз-два – подробности эксперимента

Уникальный робот Пуньо научился ловкости человека! Мягкая конструкция и гибкость суставов позволяют роботу перемещать предметы. Обучение с одного урока!

Читать полностью » Нейробиология социализации: AgRP нейроны в гипоталамусе управляют поведением подростков сегодня в 5:08

Изоляция – удар для мозга: учёные выяснили, как одиночество влияет на социальное поведение подростков

Ученые выявили роль AgRP нейронов в гипоталамусе, управляющих потребностью в общении у детей и подростков. Изоляция активирует эти нейроны, подчеркивая важность социализации. Открытие может помочь в понимании психических расстройств.

Читать полностью » Учёные из Стэнфорда и Неаполя применили ИИ для анализа сейсмических волн Кампи Флегрей сегодня в 4:16

Под Неаполем фиксируют тысячи толчков — земля трещит по кольцу

Учёные применили искусственный интеллект для анализа землетрясений в Кампи Флегрей. Исследование выявило новые угрозы и помогло создать систему мониторинга.

Читать полностью » NASA: в образцах марсианского кратера Джезеро найдены органические вещества сегодня в 3:16

Красная планета удивила: находка в кратере Джезеро всколыхнула учёных

Персеверанс нашёл новые следы органики в кратере Джезеро. Учёные спорят: геология или возможное наследие древней жизни?

Читать полностью »

Новости
Еда

Отбивные с помидорами и сыром лучше подавать с овощными салатами
Авто и мото

Можно ли смешивать моторные масла разных типов — объяснили эксперты
Культура и шоу-бизнес

Сидни Суини сосредоточилась на карьере после расставания с Джонатаном Давино — инсайдер
Питомцы

Можно ли кошкам арбуз: ветеринары предупредили о риске сахара и косточек
Красота и здоровье

Опасная привычка: как россияне используют еду для борьбы со стрессом – советы экспертов
Красота и здоровье

Диетолог Галина Волкова назвала норму потребления инжира в день
Садоводство

Калийная подкормка свеклы осенью повышает сладость и лёжкость урожая
Садоводство

Сажаем вишню правильно: выбираем лучших соседей для крепкого здоровья дерева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet