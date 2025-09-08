Раскопки в Сербии: копьё, инфекция и железные прутья — что сломало бурого медведя 1700 лет назад

Разбитый череп бурого медведя, найденный рядом с римским амфитеатром в Сербии, стал сенсацией для археологов. Исследование показало: около 1700 лет назад животное долгие годы содержалось в неволе, страдало от тяжёлых инфекций и, вероятно, не раз участвовало в гладиаторских представлениях. Это открытие стало первым прямым доказательством использования медведей в кровавых зрелищах Римской империи, о чём сообщает издание Live Science.

Медведь из Виминациума

Останки животного обнаружили ещё в 2016 году у амфитеатра древнего города Виминациум, укреплённого центра Римской империи на территории современной Сербии. Здесь в II-IV веках регулярно проводились гладиаторские бои, а амфитеатр вмещал около 7000 зрителей.

Среди костей, найденных у входа, оказались останки леопарда и фрагментированный череп бурого медведя (Ursus arctos).

"Мы не можем с полной уверенностью сказать, что медведь погиб непосредственно в арене, но собранные данные указывают на то, что травмы получены во время представлений, а последовавшая инфекция, вероятно, существенно ускорила его гибель", — сказал старший научный сотрудник Института археологии в Белграде Неманья Маркович.

Следы боёв и мучений

Анализ ДНК показал, что животное было самцом местного происхождения, возрастом около шести лет. Радиоуглеродное датирование дало диапазон 240-350 гг. н. э. — как раз тот период, когда арена Виминациума активно использовалась для боёв.

На черепе сохранилась большая рана, вероятно нанесённая копьём венатора (гладиатора-охотника). Повреждение имело следы заживления, но также сильной инфекции. Патология обнаружилась и на челюстях: зубы медведя были аномально стёрты, что указывает на привычку грызть железные прутья клетки. Это типичная проблема животных, долго находившихся в неволе.

Как использовали животных в Римской империи

Медведей в амфитеатрах применяли по-разному:

Для боёв с венаторами.

Для схваток с другими зверями.

Для казней преступников.

Для демонстрации трюков.

"Животных, убитых в арене, часто разделывали поблизости, мясо распределяли, а кости выбрасывали рядом с амфитеатром — редко хоронили в специальных местах", — отметил Неманья Маркович.

Таким образом, найденный череп стал прямым свидетельством того, насколько жестокими были античные зрелища.

Жестокое наследие

Открытие не только проливает свет на роль животных в римских играх, но и показывает реальную цену развлечений античности. Медведь, чья жизнь закончилась мучительной смертью, олицетворяет судьбу многих животных, превращённых в орудие зрелищ. Для науки же эта находка открывает новые возможности изучения условий содержания зверей в древности и особенностей гладиаторских боёв.

