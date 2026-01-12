Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:25

Расходы прошли полностью, денег стало меньше: дефицит Новосибирской области превысил параметры

Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС

Финансовые итоги 2025 года для Новосибирской области оказались напряжённее, чем планировалось изначально: регион недополучил значительную часть собственных доходов, а дефицит бюджета превысил утверждённые параметры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов и налоговой политики области Виталия Голубенко, сделанное на оперативном совещании в правительстве региона.

Недобор доходов и структура потерь

По итогам 2025 года недобор собственных доходов Новосибирской области составил 24,5 млрд рублей. Как пояснил министр, основная причина связана с сокращением поступлений по налогу на прибыль. Дополнительное влияние оказали замедление темпов роста заработных плат, что отразилось на поступлениях НДФЛ, а также снижение налогов на совокупный доход, демонстрирующих текущее состояние среднего бизнеса.

"Недобор собственных доходов составил 24,5 млрд рублей. Преимущественно это налог на прибыль, это замедление темпов роста зарплат — это НДФЛ — и, соответственно, это налоги на совокупный доход, который демонстрирует сегодня возможности среднего бизнеса", — сказал министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

В результате план по собственным доходам был выполнен на 91,7%. Общий объём поступлений в бюджет региона составил 301,7 млрд рублей, из которых 271,8 млрд рублей пришлись на собственные доходы. Годовая динамика доходов достигла 103,3%, однако этот показатель оказался на девять процентных пунктов ниже заложенного в план.

Расходы и фактический дефицит

Кассовое исполнение расходной части бюджета за 2025 год составило 353,3 млрд рублей, что соответствует 94,2% от плана. Виталий Голубенко подчеркнул, что все платёжные поручения были выполнены в полном объёме, несмотря на сложившиеся финансовые ограничения. При этом превышение расходов над доходами привело к росту дефицита.

Фактический дефицит бюджета по итогам года сложился в размере 51,6 млрд рублей. Изначально плановый показатель составлял 48 млрд рублей, однако отклонение оказалось более существенным на фоне недобора доходов и необходимости исполнения обязательств.

Параметры бюджета на 2026 год и корректировки 2025-го

На 2026 год власти региона ожидают доходы областного бюджета в размере 325,6 млрд рублей. Общий объём расходов запланирован на уровне 369,9 млрд рублей, а дефицит предполагается в сумме 44,2 млрд рублей. Таким образом, регион рассчитывает сократить разрыв между доходами и расходами по сравнению с фактическими итогами 2025 года.

При этом параметры бюджета 2025 года ранее уже пересматривались. На сессии законодательного собрания в ноябре доходную часть скорректировали до 327 млрд рублей, расходы — до 374 млрд рублей, а дефицит был запланирован в размере 47 млрд рублей. Итоговые показатели показали, что фактическая нагрузка на бюджет оказалась выше расчётной.

