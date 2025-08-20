Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:16

Стоит ли покупать авто сейчас: июльский всплеск показал неожиданный тренд

В июле 2025 года расходы на покупку новых авто в России выросли до 389,7 млрд рублей

Лето 2025-го оказалось щедрым на траты: расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей в июле увеличились на 35,5% по сравнению с июнем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование "Газпромбанк автолизинг" и агентства "Автостат".

Цифры и динамика
"В середине лета россияне потратили на покупку новых машин 389,7 млрд рублей. Это на 35,5% больше, чем месяцем ранее (в июне — 287,7 млрд рублей), но на 3,7% ниже показателя годичной давности (в июле 2024 г. — 404,7 млрд рублей)", — говорится в сообщении.

Таким образом, в годовом выражении рынок новых авто всё ещё показывает отрицательную динамику, несмотря на резкий рост по сравнению с июнем.

Почему спрос остаётся сдержанным
Глава "Автостата" Сергей Целиков ранее провёл опрос, результаты которого показали:

  • 63% респондентов считают, что главный фактор снижения спроса — высокие ставки по автокредитам;
  • 43% назвали причиной падения покупательской активности общее снижение доходов населения;
  • 25% опрошенных полагают, что многие ждут возвращения мировых брендов на российский рынок.

Итог
Рост расходов в июле — скорее краткосрочный всплеск, чем устойчивый тренд. На рынок по-прежнему давят экономическая ситуация и дорогие кредиты, а ожидания потребителей во многом связаны с перспективами автопрома в России.

