Владимир Зеленский
© commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:05

Киев вводит в правовое поле терминологию, связанную с текущим конфликтом

Зеленский законодательно закрепил термины "рашизм" и "война за независимость"

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, официально вводящий в правовое и информационное поле страны термины «рашизм» и «война за независимость Украины». Соответствующее решение было опубликовано на президентском сайте.

Новый законодательный акт призван закрепить в украинском публичном дискурсе определенную трактовку текущих событий, отмечают эксперты.

По их мнению, понятие «война за независимость Украины», которое официально заменяет предыдущие формулировки, описывает конфликт с РФ в период СВО.

Подписание закона совпало по времени с заявлением Зеленского о том, что Вооруженным силам Украины «не хватает сил» для кардинального изменения ситуации на фронте.

Он отметил, что дипломатический путь решения конфликта может быть более эффективным, чем военные действия.

На следующей неделе запланированы встречи Зеленского с главами европейских государств для обсуждения вопросов предоставления гарантий безопасности Украине.

А сам законодательный акт о новых терминах является частью информационной и идеологической работы украинских властей в условиях продолжающегося конфликта, уверены аналитики.

