Как изменятся зарплаты в России в 2025 году: новые правила расчета и налоговые ставки

Эксперт рассказала об изменениях в расчете зарплат в России с 2025 года

Эксперт представила информацию о предстоящих изменениях в расчете зарплаты для граждан России в 2025 году. Финансист Анастасия Моргунова выделила три основных момента, касающихся этих выплат с начала нового года.

Система определения зарплат в стране претерпит изменения: минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет основываться на медианной заработной плате. В настоящее время МРОТ составляет 19 242 рубля, и согласно прогнозам, к 2025 году он вырастет на 3198 рублей, достигнув 22 440 рублей.

"Медианная заработная плата служит меркой для оценки средней зарплаты среди работников, разделяя их на две равные группы: одни получают меньше, другие — больше. При этом соотношение МРОТ и медианной зарплаты не должно быть ниже 48%", — пояснила Моргунова.

Кроме того, изменятся налоговые ставки на доходы: в 2025 году они будут колебаться от 13% до 22% в зависимости от годового дохода. Например, ставка для дохода до 2,4 млн рублей составит 13%.

Третье нововведение затронет прожиточный минимум, который увеличится на 15% с 1 января 2025 года.

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