Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
мама с ребенком у врача
мама с ребенком у врача
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:10

Екатерина Захарова рассказала, почему важно вовремя заподозрить орфанную патологию

Екатерина Захарова: ранняя диагностика орфанных заболеваний играет ключевую роль в лечении детей

Жгучая, нестерпимая боль, которую невозможно снять обычными обезболивающими, может оказаться ранним признаком орфанного заболевания. Такие редкие патологии трудно распознать без специальной подготовки, и именно своевременный диагноз играет ключевую роль в дальнейшем лечении ребёнка.

Почему врачи говорят о "орфанной настороженности"

Екатерина Захарова, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, отмечает: развитие технологий в медицине изменило отношение к редким болезням. Сегодня у врачей появилась возможность проводить раннюю диагностику и назначать эффективную терапию, но для этого важно, чтобы педиатры распознавали тревожные признаки.

"Орфанная настороженность означает, что врач должен знать ранние проявления редких болезней и вовремя направлять ребёнка к генетику. Без своевременного диагноза этих пациентов ждёт очень тяжёлый путь", — подчёркивает эксперт.

В числе заболеваний, при которых ранняя диагностика особенно важна, — болезнь Гоше, фенилкетонурия, болезнь Фабри, Ниманна-Пика тип C и глиома.

Что изменилось в диагностике

Сегодня в России применяются методы секвенирования нового поколения, которые позволяют исследовать десятки генов одновременно. Так, специалисты уже используют генетическую панель, включающую около 80 генов, связанных с развитием гипертрофических кардиомиопатий. Благодаря этому удаётся выявить, например, болезнь Фабри ещё до появления тяжёлых осложнений.

Почему важно участие врачей разных специальностей

Редкие болезни могут проявляться по-разному, поэтому ребёнок часто оказывается у кардиолога, нефролога, невролога, окулиста, гастроэнтеролога или дерматолога — в зависимости от того, какой орган страдает в первую очередь. Именно внимательность таких специалистов и их готовность заподозрить редкое заболевание помогают направить пациента к генетику вовремя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уролог объяснил: как летние привычки провоцируют цистит и что делать, чтобы не заболеть сегодня в 8:15

Купальник – убийца: как летние привычки повышают риск цистита на 50% – предупреждает уролог

Уролог предупреждает о росте заболеваемости циститом летом из-за переохлаждения, обезвоживания и купания. Узнайте о мерах профилактики и анатомических особенностях.

Читать полностью » Репродуктолог раскрыла правду об ЭКО: 5 главных мифов развеяны сегодня в 7:15

Дети из пробирки бесплодны: репродуктолог развеяла опасный миф об ЭКО

Авторитетный репродуктолог Екатерина Шибанова развенчивает мифы об ЭКО: связь с онкологией, набор веса, бесплодие у детей. Узнайте правду о процедуре искусственного оплодотворения.

Читать полностью » В Рязани женщина получила оскольчатый перелом руки после падения на улице сегодня в 7:12

Перелом руки: когда можно обойтись без хирургического вме

В Рязани женщина получила тяжёлый перелом лучезапястного сустава после обычного падения. Обычно такие травмы требуют операции, однако в этом случае врачам удалось восстановить кость вручную — прямо в травмпункте.

Читать полностью » Британский врач Дебора Ли: сухие пятки могут быть признаком грибковой инфекции сегодня в 6:18

Почему трещины на пятках нельзя оставлять без внимания

Сухость и шелушение на пятках могут быть не косметической проблемой, а признаком грибковой инфекции. Врач предупреждает, почему нельзя игнорировать даже небольшие трещины и кому особенно важно следить за состоянием кожи стоп.

Читать полностью » Врач предупреждает: эти симптомы после укуса комара нельзя игнорировать сегодня в 6:14

Остерегайтесь: укус комара может обернуться кошмаром, если проигнорировать эти 5 сигналов

Аллерголог предупреждает: укус комара может быть опасен! Узнайте, какие симптомы требуют немедленной медицинской помощи, чтобы вовремя распознать аллергическую реакцию.

Читать полностью » Врач-остеопат Симкин объяснил, когда боль в грудной клетке связана не с сердцем сегодня в 5:15

Когда дискомфорт в груди сигнализирует о проблемах с рёбрами

Боль в груди не всегда связана с сердцем — иногда она возникает из-за артроза суставов между рёбрами и грудиной или даже смещения рёбер. Врачи объясняют, как распознать такие случаи и когда нужно срочно вызывать скорую.

Читать полностью » Диетолог Нурия Дианова: мёд по сути является сахаром и не обладает лечебным эффектом сегодня в 4:11

Можно ли считать мёд полезнее сахара? Врачи отвечают

Диетолог Нурия Дианова предупреждает: мёд — это не «натуральное лекарство», а практически тот же сахар. Разбираемся, почему полезные свойства преувеличены и сколько мёда можно есть без вреда для здоровья.

Читать полностью » Диетолог Анастасия Тараско: взрослым можно есть до трёх яблок в день сегодня в 3:38

Яблочный Спас: сколько яблок можно есть без вреда для здоровья

Яблочный Спас — идеальный повод включить сезонные фрукты в рацион. Диетолог объясняет, почему яблоки полезны, сколько их можно есть в день и при каких заболеваниях стоит быть осторожнее.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Зарема Тен: дыню нельзя есть при почечной недостаточности и обострении гастрита
Спорт и фитнес

Быстрая ходьба снижает нагрузку на суставы и укрепляет сердце
Дом

Как правильно упаковывать продукты для хранения в холодильнике
Садоводство

Эксперты советуют: как увеличить влагоемкость почвы на 70% с помощью органики
Садоводство

Опасные растения на даче: почему стоит избегать посадки лопуха, жимолости и каштана
Авто и мото

Honda: уход Acura только в электромобили признан нереалистичным из-за инфраструктуры
Красота и здоровье

Кофе и здоровье: разумное потребление от диетолога Татьяны Селезневой
Еда

Рецепт салата с колбасой, морковью и огурцом: простой способ приготовить за 15 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru