В Польше, вблизи деревни Снятиче, была сделана уникальная археологическая находка благодаря металлоискателю, чье имя не разглашается. Он обнаружил три древних артефакта, среди которых выделяется бронзовая фибула, возрастом около 2500 лет, сообщает Arkeonews.

Эта брошь, длиной 7 см и шириной 2,4 см, принадлежит Лужицкой культуре, которая существовала на территории современной Польши, Чехии, Словакии, восточной Германии и западной Украины в период позднего бронзового и раннего железного веков. Декоративные элементы на фибуле относятся к позднему периоду этой культуры, известному как Гальштат D (ок. 550-400 гг. до н. э.). Находка имеет большое значение как с точки зрения сохранения культурного наследия, так и для дальнейших исследований археологов. Это уже пятая подобная находка в Польше, что делает её крайне редкой и ценной.

Кроме того, на месте были найдены два средневековых оружия: метательное орудие, датируемое XI-XIII веками, и боевой топор, изготовленный в XIII-XV веках. Оба оружия находятся в хорошем состоянии и представляют интерес для дальнейшего изучения. Обнаруженные артефакты будут переданы в музей города Замосць, а сотрудники провинциального офиса планируют дальнейшее исследование территории, где были сделаны эти находки.

Фибула (лат. fibula, скоба) — металлическая застёжка. В отличие от большинства современных брошей, фибулы одновременно служат украшением и выполняют практическую функцию: булавка с "замком" для острого конца позволяет закрепить одежду.

Фото: Facebook*/Lublin Provincial Conservator of Monuments

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной