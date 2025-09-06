Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Garvin Watson and Parismina Domus Dei. Parismina Limón Bar is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Увидели в воде ярко-оранжевое чудовище — необычная находка в Коста-Рике

В Коста-Рике поймали акулу-няньку ярко-оранжевого цвета с альбинизмом — исследование Marine Biodiversity

Впервые в истории учёные задокументировали появление акулы-няньки с необычным сочетанием пигментационных нарушений — ксантохроизма и альбинизма. Находка стала сенсацией для биологов по всему миру.

Неожиданная встреча

В 2024 году рыбаки у восточного побережья Коста-Рики случайно вытащили из воды двухметровую акулу. Она обитала на глубине около 37 метров и поражала воображение своим цветом — ярко-оранжевым телом и белыми глазами.

"Мы не могли поверить тому, что увидели", — владелец отеля Parismina Domus Dei в деревне Парисмина Гарвин Уотсон.

Фотографии необычного существа исследователи позже описали в статье, опубликованной 1 августа в журнале Marine Biodiversity.

Что скрывается за цветом

Ксантохроизм — редкое состояние, при котором усиливается жёлтая пигментация кожи. Его уже наблюдали у рыб, птиц и амфибий, однако столь яркий случай у акулы-няньки зафиксирован впервые. В совокупности с отсутствием характерных чёрных радужек — признаком альбинизма — этот экземпляр стал уникальным примером так называемого альбино-ксантохромизма.

Ранее подобное явление встречалось лишь у скатов Raja montagui, обитающих в Ирландском море.

"Мы были очень удивлены и взволнованы, когда увидели [ксантизм] на фотографиях", — заявил докторант Федерального университета Рио-Гранде в Бразилии Мариоксис Масиас-Куяре.

Возможные причины и загадка выживания

Учёные отмечают, что генетика — главный фактор подобных изменений окраса. Однако стресс окружающей среды, температура воды или гормональные сбои тоже могут играть роль.

При этом удивляет и сам факт выживания акулы. Обычно такие яркие цвета делают животных более уязвимыми для хищников. Но эта акула достигла взрослого возраста, что ставит новые вопросы перед исследователями.

"На это влияет множество факторов, например, окружающая среда, но всё остаётся на уровне предположений, пока не будут изучены переменные, которые могут влиять на это генетическое состояние", — отметил Масиас-Куяре.

Сегодня учёные продолжают изучать редкое открытие, надеясь раскрыть тайну того, как такие аномалии влияют на жизнь морских обитателей.

