Пион
Пион
© commons.wikimedia.org by Aliot17 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:17

3 редких пионовых секрета: раскройте тайны роскошного сада – о таком позавидуют все садоводы

Тонколистный пион: как вырастить воронец в своем саду – советы и хитрости

Редкие сорта пионов давно перестали быть только коллекционной диковинкой — сегодня они становятся настоящим акцентом в саду. Их необычная окраска и форма способны кардинально изменить восприятие участка, задать тон всему цветнику и даже стать его "визитной карточкой". Если классические розовые и белые пионы кажутся привычными, стоит обратить внимание на три ярких направления: жёлтые формы и ИТО-гибриды, тонколистный пион с графичной листвой и сорта с бархатными, почти чёрными лепестками.

Жёлтые пионы: от редкости до шедевров селекции

Жёлтая окраска для травянистых пионов долго считалась редкостью, но сегодня благодаря селекционерам садоводы могут наслаждаться целым спектром солнечных оттенков.

  • Пион Делавея - кустарниковая форма с коричневато-зелёными побегами и нежно-жёлтыми цветками с пурпурным пятном у основания. Высота от 20 см до 1,8 м. Цветёт в июне.
  • Пион Млокосевича - травянистый вид с ярко-жёлтыми простыми цветками и сизой листвой. Начинает цвести уже в середине мая. Близки к нему пионы Стевена и Витмана.
  • ИТО-гибриды — результат скрещивания древовидных и травянистых форм. Они отличаются мощными стеблями, устойчивостью и богатой палитрой жёлтых оттенков.

Среди лучших сортов выделяются:

  • Bartzella - крупные полумахровые цветки до 25 см, куст до 1 м высотой.
  • Lemon Dream - на одном кусте одновременно могут распускаться розовые, жёлтые и двухцветные бутоны.
  • Prairie Charm - нежные жёлтые лепестки с розовым отливом и бордовыми штрихами у центра.
  • Joanna Marlene - плавный переход от кремово-розовых к абрикосовым оттенкам.

Жёлтые пионы лучше всего смотрятся на солнечных местах с дренированной почвой. В миксбордерах их можно комбинировать с голубыми и фиолетовыми культурами, а возле дома использовать как солитёры.

Тонколистный пион: графичность и раннее цветение

Этот редкий степной вид известен под названием "воронец". Его шаровидный куст достигает 30-60 см и украшен ажурной, почти хвойной листвой. В мае распускаются ярко-красные простые цветки с золотистыми тычинками.

Сортовая палитра ограничена красными оттенками, но отличается формой куста:

  • Little Rhyme - компактный, до 40 см, цветёт рано, выделяется сизо-зелёной игольчатой листвой.
  • Early Scout - до 50 см, венчики вишнёво-красного цвета до 10 см.
  • Tiny Tim - низкорослый сорт с полумахровыми цветками.

Главные достоинства: зимостойкость, долговечность и неприхотливость. Подходит для переднего плана цветников, рокариев и солнечных сухих участков.

"Чёрные" пионы: бархат и глубина тона

Абсолютно чёрных пионов не существует, но селекционеры создали сорта с настолько насыщенной окраской, что они кажутся угольно-тёмными.

  • Chocolate Soldier - травянистый сорт до 80 см, цветки японской формы до 18 см, окраска варьируется от шоколадной до бордовой.
  • Black Panther - древовидный, до 1,5 м высотой, с полумахровыми чашевидными цветками до 18 см. Зимостоек до -30 °C.
  • Obsidian - гибрид с густо-бордовыми, почти чёрными лепестками и ароматными бутонами.

Эффект "почернения" проявляется на ярком солнце и на фоне светлой листвы или мощения. В срезке тёмные сорта становятся ещё выразительнее.

Основные правила посадки и ухода

  1. Глубина посадки критична: верх почек должен находиться на 3-5 см ниже уровня земли.
  2. Подкормки нужны умеренные: весной — азот и калий, после цветения — фосфор и калий.
  3. Пионы любят свет и воздух: без тени и конкуренции корней крупных деревьев. Мульчу выбирают рыхлую, чтобы она не касалась шейки растения.

Три интересных факта

  1. Первые ИТО-гибриды были выведены в Японии в середине XX века и стали настоящей сенсацией среди цветоводов.
  2. Тонколистный пион занесён в Красную книгу в ряде стран, так как в природе встречается всё реже.
  3. Самые дорогие редкие сорта пионов на аукционах могут стоить сотни долларов за один делённый корень.

