3 редких пионовых секрета: раскройте тайны роскошного сада – о таком позавидуют все садоводы
Редкие сорта пионов давно перестали быть только коллекционной диковинкой — сегодня они становятся настоящим акцентом в саду. Их необычная окраска и форма способны кардинально изменить восприятие участка, задать тон всему цветнику и даже стать его "визитной карточкой". Если классические розовые и белые пионы кажутся привычными, стоит обратить внимание на три ярких направления: жёлтые формы и ИТО-гибриды, тонколистный пион с графичной листвой и сорта с бархатными, почти чёрными лепестками.
Жёлтые пионы: от редкости до шедевров селекции
Жёлтая окраска для травянистых пионов долго считалась редкостью, но сегодня благодаря селекционерам садоводы могут наслаждаться целым спектром солнечных оттенков.
- Пион Делавея - кустарниковая форма с коричневато-зелёными побегами и нежно-жёлтыми цветками с пурпурным пятном у основания. Высота от 20 см до 1,8 м. Цветёт в июне.
- Пион Млокосевича - травянистый вид с ярко-жёлтыми простыми цветками и сизой листвой. Начинает цвести уже в середине мая. Близки к нему пионы Стевена и Витмана.
- ИТО-гибриды — результат скрещивания древовидных и травянистых форм. Они отличаются мощными стеблями, устойчивостью и богатой палитрой жёлтых оттенков.
Среди лучших сортов выделяются:
- Bartzella - крупные полумахровые цветки до 25 см, куст до 1 м высотой.
- Lemon Dream - на одном кусте одновременно могут распускаться розовые, жёлтые и двухцветные бутоны.
- Prairie Charm - нежные жёлтые лепестки с розовым отливом и бордовыми штрихами у центра.
- Joanna Marlene - плавный переход от кремово-розовых к абрикосовым оттенкам.
Жёлтые пионы лучше всего смотрятся на солнечных местах с дренированной почвой. В миксбордерах их можно комбинировать с голубыми и фиолетовыми культурами, а возле дома использовать как солитёры.
Тонколистный пион: графичность и раннее цветение
Этот редкий степной вид известен под названием "воронец". Его шаровидный куст достигает 30-60 см и украшен ажурной, почти хвойной листвой. В мае распускаются ярко-красные простые цветки с золотистыми тычинками.
Сортовая палитра ограничена красными оттенками, но отличается формой куста:
- Little Rhyme - компактный, до 40 см, цветёт рано, выделяется сизо-зелёной игольчатой листвой.
- Early Scout - до 50 см, венчики вишнёво-красного цвета до 10 см.
- Tiny Tim - низкорослый сорт с полумахровыми цветками.
Главные достоинства: зимостойкость, долговечность и неприхотливость. Подходит для переднего плана цветников, рокариев и солнечных сухих участков.
"Чёрные" пионы: бархат и глубина тона
Абсолютно чёрных пионов не существует, но селекционеры создали сорта с настолько насыщенной окраской, что они кажутся угольно-тёмными.
- Chocolate Soldier - травянистый сорт до 80 см, цветки японской формы до 18 см, окраска варьируется от шоколадной до бордовой.
- Black Panther - древовидный, до 1,5 м высотой, с полумахровыми чашевидными цветками до 18 см. Зимостоек до -30 °C.
- Obsidian - гибрид с густо-бордовыми, почти чёрными лепестками и ароматными бутонами.
Эффект "почернения" проявляется на ярком солнце и на фоне светлой листвы или мощения. В срезке тёмные сорта становятся ещё выразительнее.
Основные правила посадки и ухода
- Глубина посадки критична: верх почек должен находиться на 3-5 см ниже уровня земли.
- Подкормки нужны умеренные: весной — азот и калий, после цветения — фосфор и калий.
- Пионы любят свет и воздух: без тени и конкуренции корней крупных деревьев. Мульчу выбирают рыхлую, чтобы она не касалась шейки растения.
Три интересных факта
- Первые ИТО-гибриды были выведены в Японии в середине XX века и стали настоящей сенсацией среди цветоводов.
- Тонколистный пион занесён в Красную книгу в ряде стран, так как в природе встречается всё реже.
- Самые дорогие редкие сорта пионов на аукционах могут стоить сотни долларов за один делённый корень.
