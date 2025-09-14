На что стоит обратить внимание: три редких пионов, которые добавят ярких красок в ваш сад

Сегодня есть сорта, способные превратить клумбу в настоящую сенсацию: необычные формы, редкие оттенки и неповторимые ароматы.

Почему стоит обратить внимание на редкие сорта

Пионы заслуженно называют королями сада. Но привычные травянистые виды есть у большинства дачников. Совсем другое впечатление производят гибридные и редкие разновидности. ИТО-пионы, тонколистные и древовидные сорта отличаются стойкостью, обильным цветением и неприхотливостью. Как отмечает исследование Journal of Horticultural Science, такие сорта не только декоративны, но и отлично адаптированы к климатическим условиям, включая морозы.

Топ-3 уникальных пионов:

Бартзелла (ИТО-гибрид). Один из самых эффектных сортов. Огромные махровые цветки ярко-жёлтого цвета достигают 25 см в диаметре — настоящая редкость среди пионов. Сорт выведен в Японии, цветёт в июне, прекрасно переносит морозы до -30 °C. Куст компактный, до 90 см высотой, источает лёгкий лимонный аромат. Подходит для клумб и бордюров. Тонколистный пион (Воронец). Его резная листва напоминает иглы хвойных растений, а алые простые цветки создают впечатление "огненного облака". Сорта Little Rhyme или Early Scout невысокие, до 50 см, зацветают в мае и хорошо смотрятся в альпинариях. В уходе неприхотливы: достаточно полива раз в неделю и лёгкого рыхления. Грин Хало (древовидный пион). Настоящая экзотика. Цветки светло-зелёные, махровые, с гофрированными лепестками, высота куста достигает 1,5 м. Цветёт в июне, имеет тонкий аромат. Отличается долговечностью — может расти до 20 лет без пересадки и при этом устойчив к серой гнили. Лучше развивается в полутени.

Как посадить и ухаживать:

Выбор места. Пионы любят солнце и рыхлую почву. Низины, где застаивается вода, им противопоказаны. Посадка. Делёнка должна иметь 3-5 почек и корни длиной 10-15 см. Для ИТО-гибридов оптимальный вес — 150-250 г, для травянистых сортов — 100-150 г. Яму готовят 50x50 см, обязательно делают дренаж. Полив. Достаточно поливать раз в неделю по 10-15 литров под куст. После полива землю желательно рыхлить. Подкормка. Первые два года молодые кусты удобрять не нужно. Со временем используют комплексные удобрения весной, до цветения. Соседи. Хорошо сочетаются с ирисами, хостами и лилейниками. Не стоит сажать рядом тюльпаны и растения с агрессивной корневой системой.

Почему эти сорта редкие

Жёлтые пионы, такие как Бартзелла, стали возможны только благодаря сложной селекции в 1980-х годах. Тонколистный пион выделяется необычной хвоеподобной листвой, а Грин Хало уникален зелёными цветками. Эти сорта ценятся садоводами ещё и за долговечность: кусты могут расти на одном месте до 15-20 лет.

Чего следует избегать:

Тень — в таких условиях кусты растут, но цветут плохо.

Переувлажнение — приводит к гниению корней.

Глубокое перекапывание почвы возле кустов — повреждаются корни.

Внесение свежего навоза — ожог корневой системы.

Три интересных факта