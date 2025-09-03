Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боевые искусства Китая
Боевые искусства Китая
© commons.wikimedia.org by Nightscream is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:33

Боевые искусства, о которых вы даже не слышали: от Индии до Америки

Пять малоизвестных боевых искусств мира: от бокатора в Камбодже до окичито индейцев

Боевые искусства — это не только дзюдо, карате или бокс. В мире существует множество стилей с тысячелетней историей, которые сохранили свою уникальность и силу, но остаются малоизвестными широкой публике. Вот пять ярких примеров.

  • Бокатор (Камбоджа)

На первый взгляд он похож на смесь акробатики и паркура: прыжки, кувырки, зрелищные трюки. Но за этим стоит древнейшее боевое искусство, созданное ещё в III веке н. э. в Кхмерской империи.

  • тысячи приёмов и комбинаций;
  • удары коленями и локтями, броски и заломы;
  • акробатика как часть боя, а не просто зрелище.

Для камбоджийцев бокатор — предмет национальной гордости, и его до сих пор используют как средство самозащиты и показатель культурного наследия.

  • Ледрит (Таиланд)

Военная система, стоящая на вооружении тайской армии. В отличие от тайского бокса, здесь разрешены самые жёсткие приёмы:

  • удары ногой по горлу, локтем в висок;
  • приёмы, которые в спорте считаются "запрещёнными";
  • бой идёт на уничтожение, а не на очки.

Если вы играли в Street Fighter, то знаете ледрит по персонажу Mr. Bison.

Калари Пайату (Индия)

Один из старейших боевых стилей в мире — упоминания о нём относятся к IV тысячелетию до н. э. Изначально он развивался в храмах, соединяя физическую и духовную практику.

  • более 400 движений: броски, захваты, удары;
  • техники поражения жизненно важных точек;
  • элементы, напоминающие танец, но с реальной боевой силой.

Калари пайату — это не только спорт, но и ритуал, где бой становится продолжением философии.

Силат (Малайзия, Сингапур, Индонезия)

Родился в VII веке среди воинов-охотников за головами. Позже впитал элементы бирманских боевых искусств, японского каратэ и различных джитсу.

  • сочетает удары, броски, оружейные техники;
  • практикуется военными подразделениями Малайзии;
  • стал популярным благодаря фильмам серии "Рейд".

А если вы фанат Mortal Kombat — именно силат использует Барака.

Окичито (боевое искусство североамериканских индейцев)

Современную форму этому стилю придал канадец Джордж Лепин, объединивший традиции коренных народов с азиатскими единоборствами.

  • владение копьём и томагавком;
  • элементы дзюдо, тхэквондо и хапкидо;
  • одинаковая техника как с оружием, так и без него.

Окичито сохранил дух индейских воинов и стал своеобразным "мостом" между традицией и современными боевыми системами.

Итог

Эти стили не так известны, как дзюдо или тхэквондо, но каждый из них — уникальное сочетание истории, философии и боевой практики. Их объединяет одно: они развивают не только тело, но и характер.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карли Мендес: NEAT повышает расход энергии и ускоряет похудение сегодня в 18:30

Калории, которые сгорают сами: тайная энергия повседневных движений

Обычные бытовые движения могут сыграть решающую роль в снижении веса. Узнайте, как скрытый источник расхода калорий помогает ускорить прогресс.

Читать полностью » Инструктор Ларесса Мемс: пилатес можно адаптировать под любое телосложение сегодня в 18:10

Пилатес ломает стереотипы: почему вес больше 90 кг не преграда

Пилатес давно вышел за рамки стереотипов. Почему он подходит каждому и как начать тренировки, даже если вы сомневаетесь?

Читать полностью » Лесли Логан: плавность движений в пилатесе усиливает связь тела и разума сегодня в 17:50

Пилатес, о котором молчат тренеры: неожиданный эффект для тела и психики

Хотите попробовать пилатес, но не знаете, с чего начать? Разбираемся в сути метода, пользе и правилах первого занятия — без боли, стресса и мифов.

Читать полностью » Упражнения по минуте в день снижают риск болезней при сидячем образе жизни — физиолог Мартика Хинер сегодня в 17:30

Секрет активности, который помещается в 60 секунд

Даже минута активности способна изменить самочувствие и помочь справиться с последствиями сидячего дня. Что такое "движенческие перекусы"?

Читать полностью » Тренер Кэти Хейк назвала главные мышцы, которые развивают приседания чашей сегодня в 17:10

Секрет тренировки, о котором молчат фитнес-гуру: один вес — десятки эффектов

Приседания "чашей" помогают не только укрепить ноги и ягодицы, но и делают повседневные движения проще. В чём их секрет?

Читать полностью » Польза утренних тренировок для похудения и сна — данные исследований сегодня в 16:50

Утренняя тренировка запускает процессы, о которых вечером можно только мечтать

Утренняя тренировка способна не только взбодрить, но и помочь сжигать больше жира, укрепить сон и выработать полезную привычку.

Читать полностью » Исследователь Кит Саффолд перечислил лучшие упражнения для набора мышечной массы сегодня в 16:30

Мышцы против жира: главный секрет тела, о котором молчат фитнес-тренеры

Мышцы не просто формируют красивое тело. Они отвечают за метаболизм, здоровье костей и долговременное снижение веса. Но как их сохранить?

Читать полностью » Какие преимущества даёт хатха-йога: мнение экспертов Джанет МакКлюр и Хлои Маркхэм сегодня в 16:10

Асаны против стресса: секрет, о котором забывают даже опытные практики

Хатха-йога помогает не только укрепить тело, но и восстановить внутренний баланс. Разбираем, чем она полезна и как начать заниматься.

Читать полностью »

Новости
Еда

Гастроэнтеролог Андрей Якушев объяснил, чем свежий хлеб может навредить ЖКТ
Авто и мото

Холостой ход в пробках повреждает мотор: утверждают специалисты
Туризм

Россия готовит договорённости о безвизовом въезде в страны Африки, Азии и Ближнего Востока
Питомцы

В России ребёнок заразился сальмонеллёзом после игр с домашней черепахой — Shot
Красота и здоровье

Исследование: разрыв суставной губы увеличивает риск артрита в 26 раз
Еда

Роспотребнадзор напомнил о пользе кукурузы для нервной системы, зрения и иммунитета
Общество

В России покупатели смогут требовать возврата смартфонов
Питомцы

Волонтёры спасли собаку из мусорной ямы в Улан-Удэ и нашли её родную семью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet