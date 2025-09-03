Боевые искусства, о которых вы даже не слышали: от Индии до Америки
Боевые искусства — это не только дзюдо, карате или бокс. В мире существует множество стилей с тысячелетней историей, которые сохранили свою уникальность и силу, но остаются малоизвестными широкой публике. Вот пять ярких примеров.
- Бокатор (Камбоджа)
На первый взгляд он похож на смесь акробатики и паркура: прыжки, кувырки, зрелищные трюки. Но за этим стоит древнейшее боевое искусство, созданное ещё в III веке н. э. в Кхмерской империи.
- тысячи приёмов и комбинаций;
- удары коленями и локтями, броски и заломы;
- акробатика как часть боя, а не просто зрелище.
Для камбоджийцев бокатор — предмет национальной гордости, и его до сих пор используют как средство самозащиты и показатель культурного наследия.
- Ледрит (Таиланд)
Военная система, стоящая на вооружении тайской армии. В отличие от тайского бокса, здесь разрешены самые жёсткие приёмы:
- удары ногой по горлу, локтем в висок;
- приёмы, которые в спорте считаются "запрещёнными";
- бой идёт на уничтожение, а не на очки.
Если вы играли в Street Fighter, то знаете ледрит по персонажу Mr. Bison.
Калари Пайату (Индия)
Один из старейших боевых стилей в мире — упоминания о нём относятся к IV тысячелетию до н. э. Изначально он развивался в храмах, соединяя физическую и духовную практику.
- более 400 движений: броски, захваты, удары;
- техники поражения жизненно важных точек;
- элементы, напоминающие танец, но с реальной боевой силой.
Калари пайату — это не только спорт, но и ритуал, где бой становится продолжением философии.
Силат (Малайзия, Сингапур, Индонезия)
Родился в VII веке среди воинов-охотников за головами. Позже впитал элементы бирманских боевых искусств, японского каратэ и различных джитсу.
- сочетает удары, броски, оружейные техники;
- практикуется военными подразделениями Малайзии;
- стал популярным благодаря фильмам серии "Рейд".
А если вы фанат Mortal Kombat — именно силат использует Барака.
Окичито (боевое искусство североамериканских индейцев)
Современную форму этому стилю придал канадец Джордж Лепин, объединивший традиции коренных народов с азиатскими единоборствами.
- владение копьём и томагавком;
- элементы дзюдо, тхэквондо и хапкидо;
- одинаковая техника как с оружием, так и без него.
Окичито сохранил дух индейских воинов и стал своеобразным "мостом" между традицией и современными боевыми системами.
Итог
Эти стили не так известны, как дзюдо или тхэквондо, но каждый из них — уникальное сочетание истории, философии и боевой практики. Их объединяет одно: они развивают не только тело, но и характер.
