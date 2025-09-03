Боевые искусства, о которых вы даже не слышали: от Индии до Америки

Боевые искусства — это не только дзюдо, карате или бокс. В мире существует множество стилей с тысячелетней историей, которые сохранили свою уникальность и силу, но остаются малоизвестными широкой публике. Вот пять ярких примеров.

Бокатор (Камбоджа)

На первый взгляд он похож на смесь акробатики и паркура: прыжки, кувырки, зрелищные трюки. Но за этим стоит древнейшее боевое искусство, созданное ещё в III веке н. э. в Кхмерской империи.

тысячи приёмов и комбинаций;

удары коленями и локтями, броски и заломы;

акробатика как часть боя, а не просто зрелище.

Для камбоджийцев бокатор — предмет национальной гордости, и его до сих пор используют как средство самозащиты и показатель культурного наследия.

Ледрит (Таиланд)

Военная система, стоящая на вооружении тайской армии. В отличие от тайского бокса, здесь разрешены самые жёсткие приёмы:

удары ногой по горлу, локтем в висок;

приёмы, которые в спорте считаются "запрещёнными";

бой идёт на уничтожение, а не на очки.

Если вы играли в Street Fighter, то знаете ледрит по персонажу Mr. Bison.

Калари Пайату (Индия)

Один из старейших боевых стилей в мире — упоминания о нём относятся к IV тысячелетию до н. э. Изначально он развивался в храмах, соединяя физическую и духовную практику.

более 400 движений: броски, захваты, удары;

техники поражения жизненно важных точек;

элементы, напоминающие танец, но с реальной боевой силой.

Калари пайату — это не только спорт, но и ритуал, где бой становится продолжением философии.

Силат (Малайзия, Сингапур, Индонезия)

Родился в VII веке среди воинов-охотников за головами. Позже впитал элементы бирманских боевых искусств, японского каратэ и различных джитсу.

сочетает удары, броски, оружейные техники;

практикуется военными подразделениями Малайзии;

стал популярным благодаря фильмам серии "Рейд".

А если вы фанат Mortal Kombat — именно силат использует Барака.

Окичито (боевое искусство североамериканских индейцев)

Современную форму этому стилю придал канадец Джордж Лепин, объединивший традиции коренных народов с азиатскими единоборствами.

владение копьём и томагавком;

элементы дзюдо, тхэквондо и хапкидо;

одинаковая техника как с оружием, так и без него.

Окичито сохранил дух индейских воинов и стал своеобразным "мостом" между традицией и современными боевыми системами.

Итог

Эти стили не так известны, как дзюдо или тхэквондо, но каждый из них — уникальное сочетание истории, философии и боевой практики. Их объединяет одно: они развивают не только тело, но и характер.