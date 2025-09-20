Умнее собак, но мягче плюшевого мишки: редкие кошки с интеллектом, который удивит даже учёных
Мир кошек удивительно разнообразен. Сегодня официально признано более 70 пород, но на деле их количество может меняться в зависимости от организации фелинологов. Например, авторитетная WCF (Международная федерация кошек) насчитывает 74 породы.
О привычных британцах, шотландцах или мейн-кунах слышали многие, а вот некоторые удивительные представители семейства кошачьих встречаются крайне редко. Такие породы известны далеко не каждому и чаще всего считаются элитными и дорогими. Рассмотрим пять из них.
Манчкин — кошка с короткими лапками
Эти мурлыки напоминают собак породы такса — у них такие же короткие лапы. Но эта особенность нисколько не мешает активности. Манчкины остаются подвижными, игривыми и любознательными. Они хорошо ладят с детьми, любят общение и охотно дружат даже с собаками.
Главный минус — склонность к лишнему весу. Хозяевам стоит внимательно следить за рационом и не перекармливать питомца.
Средний вес: 3-4 кг.
Характер: ласковый, игривый.
Особенности: короткие лапы, дружелюбие.
Чаузи — кошка с дикими корнями
Эта редкая и дорогая порода появилась благодаря скрещиванию домашних кошек с дикими камышовыми котами. В результате получились крупные животные весом до 15 кг.
Чаузи прекрасно чувствует себя в семье: они общительны, любвеобильны и не переносят одиночество. Но с мелкими питомцами вроде грызунов или птиц ужиться не получится — охотничий инстинкт слишком силён.
Средний вес: 10-15 кг.
Характер: общительный, преданный.
Особенности: плохо переносит одиночество.
Бурмилла — редкость из Великобритании
В России эту породу встретить трудно. Бурмилла появилась в Великобритании и быстро завоевала любовь поклонников благодаря спокойному нраву. Эти кошки уравновешенные, добродушные и ласковые.
Их часто выбирают семьи с детьми или пожилые люди: бурмиллы легко находят общий язык с человеком и с другими животными.
Средний вес: 4-6 кг.
Характер: уравновешенный, добрый.
Особенности: редкая порода, сложна в поиске в России.
Норвежская лесная — наследница диких кошек
Эта порода считается потомком скандинавских диких кошек. От предков норвежская лесная унаследовала крепкое здоровье и устойчивость к суровому климату.
Несмотря на "дикое прошлое", кошки вовсе не агрессивны. Они общительны и игривы, но требуют активности: без физических нагрузок и игр им скучно.
Средний вес: 5-8 кг.
Характер: активный, дружелюбный.
Особенности: сильное здоровье, густая шерсть.
Ашера — домашний леопард
Эта эффектная кошка известна также под названием саванна. Результат скрещивания бенгальской кошки и африканского сервала впечатляет: крупное тело с пятнистым окрасом делает ашеру похожей на леопарда.
Характер у породы добродушный, а интеллект высокий: питомцы способны выучить несколько команд и преданно следуют за хозяином.
Средний вес: 10-15 кг.
Характер: умный, преданный.
Особенности: крупный размер, леопардовый окрас.
Сравнение редких пород кошек
|Порода
|Вес
|Характер
|Особенности
|Манчкин
|3-4 кг
|игривый, ласковый
|короткие лапы, склонность к ожирению
|Чаузи
|10-15 кг
|общительный
|дикие корни, охотничий инстинкт
|Бурмилла
|4-6 кг
|уравновешенный
|редкая, добродушная
|Норвежская лесная
|5-8 кг
|активный
|крепкое здоровье, густая шерсть
|Ашера (саванна)
|10-15 кг
|умный, преданный
|леопардовый вид, крупный размер
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: выбирать редкую породу только ради внешности.
→ Последствие: питомец может не подойти по характеру или уходу.
→ Альтернатива: изучить особенности и потребности заранее.
Ошибка: оставлять чаузи или ашеру надолго в одиночестве.
→ Последствие: стресс, разрушительное поведение.
→ Альтернатива: уделять много внимания или заводить пару.
Ошибка: перекармливать манчкина.
→ Последствие: ожирение и болезни суставов.
→ Альтернатива: сбалансированный рацион и игры.
А что если редкая кошка — мечта?
Если вы решили завести редкую породу, будьте готовы: цена может быть очень высокой, а найти питомца непросто. Однако усилия окупаются: такие кошки отличаются не только внешностью, но и уникальным характером. Главное — уделять внимание уходу и учитывать их потребности.
Плюсы и минусы редких пород
|Плюсы
|Минусы
|необычная внешность
|высокая стоимость
|преданность и ум
|трудности с поиском питомника
|интересное происхождение
|могут требовать особого ухода
|подходят для семей
|не все породы легко уживаются с другими животными
FAQ
Какая редкая кошка лучше всего подходит для семьи с детьми?
Бурмилла или манчкин: они ласковые, общительные и терпеливые.
Какая из пород самая крупная?
Ашера (саванна) и чаузи могут весить до 15 кг.
Сложно ли ухаживать за норвежской лесной?
Основное внимание — шерсти и активности. Эти кошки нуждаются в регулярных играх и расчёсывании.
Мифы и правда
Миф: редкие кошки капризные и агрессивные.
Правда: многие из них ласковые и отлично подходят для семьи.
Миф: такие породы почти невозможно найти.
Правда: найти сложно, но в специализированных питомниках возможно.
Миф: редкие кошки всегда больные.
Правда: у многих из них отличное здоровье, особенно у норвежской лесной.
Интересные факты
Манчкины официально признаны не всеми организациями, но популярность у любителей растёт.
Чаузи ценятся за интеллект и умение обучаться, что делает их схожими с собаками.
-
Ашера — одна из самых дорогих пород: цена котёнка может достигать десятков тысяч долларов.
Исторический контекст
Породы кошек формировались веками: одни выводились естественным путём, другие — результат целенаправленной селекции. Например, норвежская лесная сохранила дикие черты скандинавских кошек, а ашера стала символом современной работы генетиков. Сегодня редкие породы всё чаще встречаются в коллекциях заводчиков, но для большинства остаются настоящей экзотикой.
