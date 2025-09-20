Умнее собак, но мягче плюшевого мишки: редкие кошки с интеллектом, который удивит даже учёных

Мир кошек удивительно разнообразен. Сегодня официально признано более 70 пород, но на деле их количество может меняться в зависимости от организации фелинологов. Например, авторитетная WCF (Международная федерация кошек) насчитывает 74 породы.

О привычных британцах, шотландцах или мейн-кунах слышали многие, а вот некоторые удивительные представители семейства кошачьих встречаются крайне редко. Такие породы известны далеко не каждому и чаще всего считаются элитными и дорогими. Рассмотрим пять из них.

Манчкин — кошка с короткими лапками

Эти мурлыки напоминают собак породы такса — у них такие же короткие лапы. Но эта особенность нисколько не мешает активности. Манчкины остаются подвижными, игривыми и любознательными. Они хорошо ладят с детьми, любят общение и охотно дружат даже с собаками.

Главный минус — склонность к лишнему весу. Хозяевам стоит внимательно следить за рационом и не перекармливать питомца.

Средний вес: 3-4 кг.

Характер: ласковый, игривый.

Особенности: короткие лапы, дружелюбие.

Чаузи — кошка с дикими корнями

Эта редкая и дорогая порода появилась благодаря скрещиванию домашних кошек с дикими камышовыми котами. В результате получились крупные животные весом до 15 кг.

Чаузи прекрасно чувствует себя в семье: они общительны, любвеобильны и не переносят одиночество. Но с мелкими питомцами вроде грызунов или птиц ужиться не получится — охотничий инстинкт слишком силён.

Средний вес: 10-15 кг.

Характер: общительный, преданный.

Особенности: плохо переносит одиночество.

Бурмилла — редкость из Великобритании

В России эту породу встретить трудно. Бурмилла появилась в Великобритании и быстро завоевала любовь поклонников благодаря спокойному нраву. Эти кошки уравновешенные, добродушные и ласковые.

Их часто выбирают семьи с детьми или пожилые люди: бурмиллы легко находят общий язык с человеком и с другими животными.

Средний вес: 4-6 кг.

Характер: уравновешенный, добрый.

Особенности: редкая порода, сложна в поиске в России.

Норвежская лесная — наследница диких кошек

Эта порода считается потомком скандинавских диких кошек. От предков норвежская лесная унаследовала крепкое здоровье и устойчивость к суровому климату.

Несмотря на "дикое прошлое", кошки вовсе не агрессивны. Они общительны и игривы, но требуют активности: без физических нагрузок и игр им скучно.

Средний вес: 5-8 кг.

Характер: активный, дружелюбный.

Особенности: сильное здоровье, густая шерсть.

Ашера — домашний леопард

Эта эффектная кошка известна также под названием саванна. Результат скрещивания бенгальской кошки и африканского сервала впечатляет: крупное тело с пятнистым окрасом делает ашеру похожей на леопарда.

Характер у породы добродушный, а интеллект высокий: питомцы способны выучить несколько команд и преданно следуют за хозяином.

Средний вес: 10-15 кг.

Характер: умный, преданный.

Особенности: крупный размер, леопардовый окрас.

Сравнение редких пород кошек

Порода Вес Характер Особенности Манчкин 3-4 кг игривый, ласковый короткие лапы, склонность к ожирению Чаузи 10-15 кг общительный дикие корни, охотничий инстинкт Бурмилла 4-6 кг уравновешенный редкая, добродушная Норвежская лесная 5-8 кг активный крепкое здоровье, густая шерсть Ашера (саванна) 10-15 кг умный, преданный леопардовый вид, крупный размер

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать редкую породу только ради внешности.

→ Последствие: питомец может не подойти по характеру или уходу.

→ Альтернатива: изучить особенности и потребности заранее.

Ошибка: оставлять чаузи или ашеру надолго в одиночестве.

→ Последствие: стресс, разрушительное поведение.

→ Альтернатива: уделять много внимания или заводить пару.

Ошибка: перекармливать манчкина.

→ Последствие: ожирение и болезни суставов.

→ Альтернатива: сбалансированный рацион и игры.

А что если редкая кошка — мечта?

Если вы решили завести редкую породу, будьте готовы: цена может быть очень высокой, а найти питомца непросто. Однако усилия окупаются: такие кошки отличаются не только внешностью, но и уникальным характером. Главное — уделять внимание уходу и учитывать их потребности.

Плюсы и минусы редких пород

Плюсы Минусы необычная внешность высокая стоимость преданность и ум трудности с поиском питомника интересное происхождение могут требовать особого ухода подходят для семей не все породы легко уживаются с другими животными

FAQ

Какая редкая кошка лучше всего подходит для семьи с детьми?

Бурмилла или манчкин: они ласковые, общительные и терпеливые.

Какая из пород самая крупная?

Ашера (саванна) и чаузи могут весить до 15 кг.

Сложно ли ухаживать за норвежской лесной?

Основное внимание — шерсти и активности. Эти кошки нуждаются в регулярных играх и расчёсывании.

Мифы и правда

Миф: редкие кошки капризные и агрессивные.

Правда: многие из них ласковые и отлично подходят для семьи.

Миф: такие породы почти невозможно найти.

Правда: найти сложно, но в специализированных питомниках возможно.

Миф: редкие кошки всегда больные.

Правда: у многих из них отличное здоровье, особенно у норвежской лесной.

Интересные факты

Манчкины официально признаны не всеми организациями, но популярность у любителей растёт. Чаузи ценятся за интеллект и умение обучаться, что делает их схожими с собаками. Ашера — одна из самых дорогих пород: цена котёнка может достигать десятков тысяч долларов.

Исторический контекст

Породы кошек формировались веками: одни выводились естественным путём, другие — результат целенаправленной селекции. Например, норвежская лесная сохранила дикие черты скандинавских кошек, а ашера стала символом современной работы генетиков. Сегодня редкие породы всё чаще встречаются в коллекциях заводчиков, но для большинства остаются настоящей экзотикой.