Футбольная ностальгия в графе "имя": кто вдохновил пермских родителей

В Пермском крае родители назвали своего новорождённого сына Марко-Калоджеро. Это имя сразу же оказалось в списке редких — такие данные опубликованы в реестре ЗАГС. Любопытно, что малыш теперь является тёзкой известного футболиста, некогда выступавшего за екатеринбургский ФК "Урал".

Какие имена выбирают редко

Согласно данным реестра, в числе необычных мужских имён встречаются также Галиб, Абдугафур, Умарбей и Ислом.

У девочек родители иногда останавливают выбор на таких именах, как Иоланта, Авия, Фатмаханум, Кирия и Мирай.

Судьба тёзки малыша

Футболист Марко Калоджеро Араторе известен болельщикам "Урала". В сезоне 2018-2019 он провёл за команду 24 матча, а в 2019-м вернулся в Швейцарию, чтобы поиграть за клуб "Лугано". Позже спортсмен снова появился в Екатеринбурге, где отыграл ещё два матча. В 2020 году контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию, и Араторе окончательно вернулся в Швейцарию.