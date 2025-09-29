Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Младенец
Младенец
© commons.wikimedia.org by Martin Falbisoner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Футбольная ностальгия в графе "имя": кто вдохновил пермских родителей

Марко-Калоджеро — новое редкое имя в реестре ЗАГС Пермского края

В Пермском крае родители назвали своего новорождённого сына Марко-Калоджеро. Это имя сразу же оказалось в списке редких — такие данные опубликованы в реестре ЗАГС. Любопытно, что малыш теперь является тёзкой известного футболиста, некогда выступавшего за екатеринбургский ФК "Урал".

Какие имена выбирают редко

Согласно данным реестра, в числе необычных мужских имён встречаются также Галиб, Абдугафур, Умарбей и Ислом.
У девочек родители иногда останавливают выбор на таких именах, как Иоланта, Авия, Фатмаханум, Кирия и Мирай.

"Редкие мужские имена — Марко-Калоджеро, Галиб, Абдугафур, Умарбей, Ислом. Редкие женские имена — Иоланта, Авия, Фатмаханум, Кирия, Мирай", — говорится в информации реестра ЗАГС.

Судьба тёзки малыша

Футболист Марко Калоджеро Араторе известен болельщикам "Урала". В сезоне 2018-2019 он провёл за команду 24 матча, а в 2019-м вернулся в Швейцарию, чтобы поиграть за клуб "Лугано". Позже спортсмен снова появился в Екатеринбурге, где отыграл ещё два матча. В 2020 году контракт с ним был расторгнут по обоюдному согласию, и Араторе окончательно вернулся в Швейцарию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Свердловской области чаще всего выявляют рак кишечника — главный онколог Демидов вчера в 14:18

Уральская любовь к мясу оборачивается бедой: какие виды рака сегодня лидируют

Почему уральцы чаще болеют раком кишечника и легких, какие привычки повышают риск и какие первые симптомы помогут вовремя заметить болезнь?

Читать полностью » Авито: молодые предприниматели выбирают IT-сервисы, веб-дизайн и маркетинг вчера в 13:18

Не только код и реклама: куда на самом деле уходит молодая энергия в бизнесе

Молодые предприниматели УрФО выбирают диджитал-сферы и строительство: от ИИ-проектов до ремонта фасадов. Что стоит за этим трендом?

Читать полностью » Два вагона петербургского метро передадут в музей техники Верхней Пышмы вчера в 12:18

Из глубин метро — в свет музейных залов: что прячут старые петербургские вагоны

Верхняя Пышма ждёт редкое пополнение: два вагона из Петербургского метро займут место в музее техники рядом с уникальной подлодкой «Нептун».

Читать полностью » Свердловская киностудия получила призы на фестивалях вчера в 11:23

Уральская киностудия играет по-крупному: фильмы, которые берут награды с первой попытки

Фильмы Свердловской киностудии уже взяли первые награды на российских фестивалях. Но это лишь начало: впереди новые премьеры и громкие имена.

Читать полностью » В Екатеринбурге тестируют оплату проезда по геолокации через приложение 28.09.2025 в 7:11

Школьникам — бесплатно, студентам — по 24 рубля: как сэкономить на транспорте в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появились новые способы оплаты проезда: школьники ездят бесплатно, льготники получают скидки, а оплатить можно даже по геолокации.

Читать полностью » Вице-премьер Новак допустил продление экспортного запрета на бензин до 2026 года 28.09.2025 в 6:38

Бензиновый занавес: Россия закрывает экспорт до 2025 — что будет с ценами

Правительство продлит запрет на экспорт АИ-92 и АИ-95 до конца 2025 года. Чем объясняют эту меру и как она скажется на ценах и запасах топлива в России?

Читать полностью » Эксперт: перебои с топливом на АЗС связаны с паникой водителей, а не дефицитом 28.09.2025 в 5:23

Паника на пустом баке: как водители сами устроили топливный коллапс

Эксперт объяснил, что перебои с бензином на АЗС вызвал искусственный ажиотаж: водители начали скупать топливо впрок после сообщений о закрытии заправок.

Читать полностью » Екатеринбург за 7 месяцев 2025 года посетили 1,3 млн туристов — мэр Орлов 28.09.2025 в 4:18

От "визитки Урала" к туристическому хиту: Екатеринбург набирает обороты

В Екатеринбурге туристический поток вырос на 18% за семь месяцев 2025 года. Чем город привлекает гостей и как власти развивают инфраструктуру?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Российский рынок автомобилей в сентябре 2025 показал рекордный рост продаж — аналитики
Наука

Исследование в Швейцарии: солнечные панели 1987 года работают до сих пор
Авто и мото

Автоэксперт: установка аккумулятора большей ёмкости ускоряет её износ при слабом генераторе
Питомцы

Ветеринар: хроническая тревожность у собак приводит к болезням ЖКТ
Еда

Эксперт: йогурт предложен как замена майонеза в помидорной закуске
Технологии

Основатель Outreach Мэнни Медина привлёк $21,6 млн для стартапа Paid
Еда

Красная рыба со шпинатом хорошо подходит и для быстрого ужина, и для праздничного стола
Садоводство

Известковая побелка снижает риск плесени в погребах Сахалинской области
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet