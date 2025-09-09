Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:37

Джиджи Хадид могла стать новой Рапунцель: почему её выбор так и не случился

Джиджи Хадид рассказала Vogue о прослушивании на роль в ремейке "Рапунцель"

Популярная модель Джиджи Хадид неожиданно поделилась подробностями о том, что пробовала свои силы в актерстве. В интервью журналу Vogue она призналась, что проходила прослушивание на главную роль в игровом ремейке культового мультфильма "Рапунцель: Запутанная история". Хотя в итоге звезда не получила заветную роль, этот опыт оставил у нее теплые воспоминания и стал важным шагом в профессиональной карьере.

Опыт, которым гордится Хадид

Модель рассказала, что ради участия в проекте она серьезно готовилась: целый месяц занималась вокалом и пыталась максимально вжиться в образ героини.

"Я знала, что они выберут настоящую певицу", — сказала модель Джиджи Хадид.

Несмотря на отказ, Хадид подчеркнула, что довольна результатом своей работы и гордится тем, как справилась с заданной сценой.

История "Рапунцель" и успех оригинала

Анимационная лента Disney "Рапунцель: Запутанная история" вышла в 2010 году. Картина моментально стала хитом и собрала в мировом прокате более 590 миллионов долларов. Фильм привлек внимание зрителей не только красочной анимацией, но и музыкальными номерами, которые принесли создателям номинации на престижные премии.

Сюжет повествует о девушке с волшебными длинными волосами, заточенной в высокой башне, которая отправляется в путешествие вместе с обаятельным вором. История пришлась по душе как детям, так и взрослым, а сама Рапунцель заняла место в ряду самых любимых диснеевских принцесс.

Планы на ремейк и их остановка

В конце 2024 года студия Disney объявила о запуске игрового ремейка мультфильма. Постановкой должен был заняться режиссер Майкл Грейси, известный по фильму "Величайший шоумен". Сценарий доверили Дженнифер Кейтин Робинсон, работавшей над несколькими успешными проектами для Netflix.

Однако уже в 2025 году работа над ремейком оказалась заморожена. Причиной стали трудности, возникшие после провала другой диснеевской адаптации — "Белоснежки". По данным СМИ, руководство компании решило пересмотреть стратегию и отложить дорогостоящие проекты, чтобы избежать новых рисков.

