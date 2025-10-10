Белоснежка обанкротила мечты: Disney переснимает "Рапунцель", но теперь по-умному

После паузы, длившейся почти полгода, студия Disney вновь вернулась к разработке игрового ремейка "Рапунцель: Запутанная история". В главной отрицательной роли может появиться Скарлетт Йоханссон — именно ей предложили сыграть хитрую и властную Матушку Готель. Решение возобновить работу над проектом связано с пересмотром стратегии студии после неудачи "Белоснежки".

Возвращение к сказке

Лайв-экшен "Рапунцель" был поставлен на паузу весной 2025 года, когда Disney решила сократить производство масштабных адаптаций после провала "Белоснежки". Тогда компания понесла значительные убытки — фильм собрал лишь 145 миллионов долларов при бюджете в 270 миллионов. Теперь, пересмотрев подход, студия делает ставку на более продуманные и камерные постановки, где акцент сделан не на визуальных эффектах, а на характерах и атмосфере.

Новый проект возглавит режиссёр Майкл Грэйси, известный по картине "Величайший шоумен". Он уже работал с мюзиклами и масштабными постановками, поэтому Disney доверила ему сохранить дух оригинала. Сценарий подготовила Дженнифер Кейтин Робинсон, автор сценария "Тор: Любовь и гром". В основу лег сюжет классического мультфильма 2010 года, получившего признание критиков и зрителей.

"Роль матушки Готель может исполнить Скарлетт Йоханссон", — сообщил Deadline.

Почему именно сейчас

Возвращение к "Рапунцель" можно рассматривать как попытку Disney вернуть доверие аудитории. После череды противоречивых ремейков — от "Пиноккио" до "Русалочки" — зрители начали уставать от однотипных историй. Однако успех игрового ремейка "Лило и Стича", вышедшего в мае 2025 года, показал, что интерес к подобным проектам по-прежнему жив, если они сделаны с душой. Критики назвали фильм "трогательным" и "лучшим игровым ремейком Disney последних лет".

Советы шаг за шагом: как Disney меняет стратегию ремейков

Фокус на актёрской игре. В новых проектах студия делает упор на эмоциональную достоверность, а не только на масштаб. Ограничение бюджета. После неудачи "Белоснежки" расходы оптимизируют, чтобы минимизировать риски. Более точное соответствие оригиналу. Адаптации теперь должны быть ближе к духу классических мультфильмов. Привлечение звёзд первой величины. Скарлетт Йоханссон — пример того, как Disney стремится укрепить интерес к ремейкам через узнаваемые имена. Сотрудничество с авторами мюзиклов. Музыка и эмоциональные сцены снова станут важнейшей частью повествования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: излишняя ставка на визуальные эффекты и графику.

Последствие: теряется очарование сказки и зрительская вовлечённость.

Альтернатива: больше внимания к истории, актёрским эмоциям и музыкальным темам.

Ошибка: попытка радикально переписать сюжет, как это было с "Белоснежкой".

Последствие: недовольство поклонников и падение рейтингов.

Альтернатива: сохранить канву оригинала, усилив характеры персонажей.

Ошибка: переизбыток CGI и дорогих сцен.

Последствие: рост бюджета и риски окупаемости.

Альтернатива: использовать практические декорации и комбинированные съёмки, как в "Величайшем шоумене".

А что если Скарлетт Йоханссон действительно сыграет Готель?

Кастинг Скарлетт Йоханссон может стать ключом к успеху. Актриса не раз доказывала, что умеет играть сложных и противоречивых персонажей — от Чёрной вдовы до героини "Истории о браке". Её участие добавит фильму веса, а также привлечёт более взрослую аудиторию. Важно, чтобы дуэт актрисы, исполняющей Рапунцель, и Йоханссон оказался убедительным — тогда проект сможет объединить поклонников мультфильма и любителей психологических драм.

FAQ

Когда выйдет ремейк "Рапунцель"?

Пока студия не объявила официальную дату релиза. Проект находится на стадии активного препродакшена и подбора актёров.

Кто сыграет Рапунцель?

Официальное имя исполнительницы роли пока держится в секрете, но Disney, по слухам, ищет актрису с музыкальным образованием и сценическим опытом.

Почему "Белоснежка" провалилась?

Критики и зрители отмечали разрыв между духом оригинала и новым прочтением, а также слабую химию между персонажами и перегруженность визуальными эффектами.

Будет ли ремейк мюзиклом?

Да, предполагается сохранение музыкальных номеров Алана Менкена, возможно, с добавлением новых композиций.

Какие ещё ремейки готовит Disney?

В разработке находятся "Геркулес", "Тарзан" и продолжение "Короля льва: Муфаса".

Мифы и правда

Миф: Disney исчерпала идеи и только переснимает старые истории.

Правда: студия стремится переосмыслить культовые сюжеты, используя современные технологии и новые актёрские подходы.

Миф: зрителям надоели ремейки.

Правда: интерес к ним сохраняется, если адаптация сделана качественно и с уважением к оригиналу.

Миф: "Рапунцель" — чисто детская история.

Правда: за сказочной оболочкой скрыт глубокий сюжет о свободе, взрослении и самоопределении, который близок зрителям любого возраста.

Исторический контекст

Сама история о девушке с длинными волосами восходит к европейскому фольклору XVII века. Её популяризовали братья Гримм, а затем сюжет стал вдохновением для множества фильмов, балетов и театральных постановок. Версия Disney 2010 года стала поворотной точкой — именно с "Рапунцель" началась новая эра анимации студии, сочетавшая 3D-технологии с традиционным рисованным стилем.

3 интересных факта

Для анимации волос Рапунцель использовались специальные алгоритмы, рассчитанные на движение 100 тысяч прядей — это один из самых сложных визуальных эффектов своего времени. На создание мультфильма ушло шесть лет и более 45 миллионов рабочих часов художников и программистов. Композитор Алан Менкен получил за музыку "Рапунцели" номинацию на "Оскар", а песня I See the Light стала хитом и до сих пор звучит в парках Disney.

Итоги

Возвращение к "Рапунцель" — не просто ностальгический жест, а продуманная попытка вернуть зрителей к искренней, светлой сказке. Если Disney удастся сохранить баланс между классикой и современным киноязыком, новый ремейк может стать примером того, как оживить старую историю, не утратив её магии.