Министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешной операции артиллерийских подразделений 1-й гвардейской танковой армии, входящей в состав группировки войск "Запад".
В ходе специальной военной операции российские военнослужащие применили противотанковые орудия "Рапира" для нейтрализации украинских минометных расчетов и пехотных подразделений.
Согласно информации, предоставленной военным ведомством, расчеты 100-мм противотанковых пушек "Рапира", входящие в состав мотострелковой бригады, успешно обнаружили и уничтожили замаскированные 82-мм минометы противника вместе с их расчетами.
Обнаружение целей осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов, управляемых военнослужащими разведывательного подразделения.
Представители Минобороны подчеркнули высокую точность боевой работы противотанковых орудий МТ-12 "Рапира".
Артиллеристы, по словам представителей ведомства, часто называют это орудие "снайперской винтовкой" за его надежность, точность и простоту в эксплуатации.
Техническая характеристика "Рапиры" впечатляет: орудие способно производить до шести выстрелов в минуту без необходимости восстановления наводки. При использовании полного заряда дальность стрельбы превышает 7 километров, что в сочетании с профессионализмом расчета обеспечивает высокую эффективность огневого воздействия на противника.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Южанина: На Украине останутся лишь пенсионеры
Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина выразила обеспокоенность относительно возможных демографических последствий энергетического кризиса в стране. В ходе интервью на YouTube-канале Новости.Live парламентарий предположила, что к осенне-зимнему периоду в стране могут остаться преимущественно пенсионеры.
Лавров прибыл в Нью-Йорк
Глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, как сообщает корреспондент ТАСС.
В Канаде разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями
Канадские учёные разработали неинвазивные датчики для наблюдения за белыми медведями, которые крепятся к шерсти животных подобно плодам репейника.
Врачи Малышева и Гандельман: измерять давление нужно в двух положениях — лежа и стоя
Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман подчеркнули важность измерения артериального давления в двух положениях — лежа и стоя, особенно для гипертоников и людей, испытывающих головокружения или потерю сознания при изменении положения.