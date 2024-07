Министерство обороны Российской Федерации сообщило о успешной операции артиллерийских подразделений 1-й гвардейской танковой армии, входящей в состав группировки войск "Запад".

В ходе специальной военной операции российские военнослужащие применили противотанковые орудия "Рапира" для нейтрализации украинских минометных расчетов и пехотных подразделений.

Согласно информации, предоставленной военным ведомством, расчеты 100-мм противотанковых пушек "Рапира", входящие в состав мотострелковой бригады, успешно обнаружили и уничтожили замаскированные 82-мм минометы противника вместе с их расчетами.

Обнаружение целей осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов, управляемых военнослужащими разведывательного подразделения.

Представители Минобороны подчеркнули высокую точность боевой работы противотанковых орудий МТ-12 "Рапира".

Артиллеристы, по словам представителей ведомства, часто называют это орудие "снайперской винтовкой" за его надежность, точность и простоту в эксплуатации.

Техническая характеристика "Рапиры" впечатляет: орудие способно производить до шести выстрелов в минуту без необходимости восстановления наводки. При использовании полного заряда дальность стрельбы превышает 7 километров, что в сочетании с профессионализмом расчета обеспечивает высокую эффективность огневого воздействия на противника.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)