Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:58

Опасный грибок под угрозой: как новый тест может предотвратить эпидемию

Ученые разработали тест для диагностики грибковых инфекций в легких

Ученые ЦНИИЭ Роспотребнадзора разработали уникальный тест, который всего за 40 минут выявляет Aspergillus niger — возбудителя инвазивного аспергиллеза. Это первый в мире и высокоточный метод, способный обнаружить даже минимальную концентрацию грибка в мокроте.

Проблема диагностики

Аспергиллез коварен: его симптомы часто маскируются под другие заболевания. Без точного анализа врачи могут пропустить инфекцию, а это опасно — грибок поражает легкие, пазухи и даже другие органы.

Тест создан в рамках федерального проекта "Санитарный щит страны — безопасность для здоровья". Роспотребнадзор уже готов к массовому производству: мощности ведомства позволяют проводить до миллиона исследований в год.

Чем опасен аспергиллез?

Грибы Aspergillus окружают нас повсюду: в почве, пыли, системах вентиляции. У людей с ослабленным иммунитетом они вызывают тяжелые поражения легких. Новый тест поможет врачам действовать быстрее и спасать жизни.

Это прорыв в диагностике грибковых инфекций. Технология позволяет оперативно выявлять возбудителя и предотвращать осложнения.

