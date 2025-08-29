Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Надежда Кадышева
© commons.wikimedia.org by El Pantera is licensed under CC BY-SA 2.5
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:12

Почему рэп может подарить Кадышевой "второе дыхание" на сцене

Продюсер Сергей Дворцов: у Кадышевой есть шанс стать популярной в рэпе среди молодежи

Может ли народная артистка неожиданно завоевать сердца зумеров с помощью рэпа? Именно это обсуждают сегодня в соцсетях, где стремительно распространяется видео с Надеждой Кадышевой, исполняющей несколько строк в непривычном для себя жанре. Казалось бы, певица давно закрепилась в статусе "золотого голоса" народной сцены, но сейчас её имя снова вызывает оживлённые дискуссии — уже в молодежной среде.

"Новая примадонна" в неожиданном жанре

Продюсер Сергей Дворцов уверен: будущее Кадышевой в рэпе может оказаться сенсационным.

"Кадышева — это новая примадонна нашей эстрады. Она сейчас полноценно лидирует среди молодой аудитории, — подчеркнул Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей. — И то, что она решила попробовать себя в жанре рэпа — это новое амплуа, которое завирусится и вновь, так сказать, перетянет на свою сторону именно молодых людей и юных исполнителей".

По его словам, переход в современные музыкальные направления не просто позволит певице сохранить интерес аудитории, но и поможет выстроить диалог с молодыми артистами. Совместные проекты, уверен Дворцов, станут тем самым мостиком между поколениями и обеспечат Кадышевой вторую волну популярности.

Почему рэп может стать удачным выбором

Сегодня рэп в России и мире — это не только музыка протеста, но и главный канал самовыражения молодежи. Артисты разных жанров нередко пробуют себя в этом стиле, открывая для публики неожиданные грани. Интересно, что среди примеров успешного "второго дыхания" есть не только молодежные группы, но и исполнители старшего поколения, которые нашли способ по-новому раскрыть себя.

По мнению экспертов, феномен Кадышевой заключается в её умении сохранять узнаваемость, при этом оставаясь гибкой к музыкальным экспериментам.

"У неё есть все шансы добиться невероятного успеха в этом стиле, так как сегодня она стала настоящей дивой и должна осовременить свой репертуар", — отметил Дворцов.

