"Не мучайте людей": Соседов резко осудил музыкальный эксперимент Долиной

Когда певица с мировым именем решается на радикальный эксперимент, публика не всегда готова к неожиданному повороту. Именно так произошло с Ларисой Долиной, которая исполнила свою знаменитую "Погоду в доме" в стиле рэп. Вместо оваций — шквал критики. Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Общественной Службой Новостей" назвал это "издевательством над людьми" и порекомендовал артистке "отрезветь".

"Кнопка стоп" для артистов

Соседов подчеркнул, что подобные эксперименты могут привести к "жалким зрелищам" и насмешкам, а потому артистам нужна некая "кнопка стоп". По его мнению, именно она могла бы предотвратить такие ситуации, когда известные исполнители пробуют себя в жанрах, в которых явно не сильны.

"Зачем так издеваться над людьми? Ну ты же знаешь, что у тебя нет таланта в этом жанре, пой свою "Погоду в доме” в эстрадном стиле, как все и привыкли её слышать", — заявил Соседов, призвав певицу вернуться к привычной манере исполнения.

Видео, вызвавшее бурю обсуждений

Поводом для обсуждения стал ролик, опубликованный 10 августа изданием Super. В нём Лариса Долина исполняет свою песню в стиле рэп, а аккомпанирует ей Александр Панайотов, имитируя битбокс. Казалось бы, необычный дуэт мог бы вызвать интерес, но реакция оказалась неоднозначной.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отметил, что шансов на искреннее восхищение со стороны молодого поколения почти нет. По его мнению, такое исполнение скорее воспринимается как "стёб" над рэпом, чем как попытка влиться в современную музыкальную культуру.