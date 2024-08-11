После ошибочного срабатывания пожарной сигнализации в аэропорту Владивостока, работа быстро вернулась к штатному режиму

В минувшую субботу в аэропорту Владивостока произошло срабатывание пожарной сигнализации, что привело к эвакуации пассажиров. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил "РИА Новости", что в настоящее время воздушная гавань функционирует в обычном режиме.
По его словам, несмотря на эвакуацию, пожара обнаружено не было, и расписание рейсов не пострадало. Ситуация была оперативно взята под контроль, и аэропорт быстро вернулся к нормальной работе.
Информацию об эвакуации подтвердили и другие источники. Телеграм-канал "Новости Приморья" также сообщил о происшествии, связав его с сигналом тревоги. По данным телеграм-канала NEWS. VL, тревога оказалась ложной, и пассажиры, временно покинувшие здание, уже вернулись в терминал.
Этот инцидент похож на недавний случай в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово, где 6 августа возникла массовая давка из-за ложных сообщений о бомбе и стрельбе. В тот момент в авиагавани приземлилось несколько самолетов, что привело к скоплению людей в зоне паспортного контроля.
Сотрудники погранслужбы смогли урегулировать ситуацию в течение нескольких минут.
Фото: From Wikimedia Commons/ Виталий Аньков (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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