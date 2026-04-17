Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пастила из клубники
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:06

Выглядит аппетитно, но вызывает вопросы: о витаминах в ранней клубнике спорят до сих пор

Ранняя клубника вряд ли содержит витамины и остается скорее десертом, считает диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. О том, насколько полезна и безопасна ягода, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Калинчев скептически оценивает питательную ценность ранней клубники, которая продается в магазинах. По его словам, такие ягоды чаще всего не обладают выраженным вкусом и не приносят значимой пользы организму.

"Очень сильно сомневаюсь, что там есть витамины, просто потому, как они выглядят и какие они на вкус. Скорее всего, это чисто вкусовая история, не более того. Ну, конечно, клетчатка содержится", — отметил Калинчев.

Эксперт добавил, что ранняя клубника чаще используется эпизодически — как десерт или добавка в кондитерские изделия.

"Ее зеленой собрали в парниках, выращивается с химией. Без этого никак, естественно. Вреда, скорее всего, она никакого она не несет. Если не есть ее откровенно зеленой. Но если она зеленая собрана, о каких витаминах идет речь?", — задался вопросом нутрициолог.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet