Выглядит аппетитно, но вызывает вопросы: о витаминах в ранней клубнике спорят до сих пор

Ранняя клубника вряд ли содержит витамины и остается скорее десертом, считает диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. О том, насколько полезна и безопасна ягода, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.

Калинчев скептически оценивает питательную ценность ранней клубники, которая продается в магазинах. По его словам, такие ягоды чаще всего не обладают выраженным вкусом и не приносят значимой пользы организму.

"Очень сильно сомневаюсь, что там есть витамины, просто потому, как они выглядят и какие они на вкус. Скорее всего, это чисто вкусовая история, не более того. Ну, конечно, клетчатка содержится", — отметил Калинчев.

Эксперт добавил, что ранняя клубника чаще используется эпизодически — как десерт или добавка в кондитерские изделия.