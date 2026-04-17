Выглядит аппетитно, но вызывает вопросы: о витаминах в ранней клубнике спорят до сих пор
Ранняя клубника вряд ли содержит витамины и остается скорее десертом, считает диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. О том, насколько полезна и безопасна ягода, эксперт рассказал в беседе с NewsInfo.
Калинчев скептически оценивает питательную ценность ранней клубники, которая продается в магазинах. По его словам, такие ягоды чаще всего не обладают выраженным вкусом и не приносят значимой пользы организму.
"Очень сильно сомневаюсь, что там есть витамины, просто потому, как они выглядят и какие они на вкус. Скорее всего, это чисто вкусовая история, не более того. Ну, конечно, клетчатка содержится", — отметил Калинчев.
Эксперт добавил, что ранняя клубника чаще используется эпизодически — как десерт или добавка в кондитерские изделия.
"Ее зеленой собрали в парниках, выращивается с химией. Без этого никак, естественно. Вреда, скорее всего, она никакого она не несет. Если не есть ее откровенно зеленой. Но если она зеленая собрана, о каких витаминах идет речь?", — задался вопросом нутрициолог.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru