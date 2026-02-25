Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Получил финансовое разорение: отзыв Range Rover III
Получил финансовое разорение: отзыв Range Rover III
© commons.wikimedia.org by Dariusz Sankowskihttps://pixabay.com/en/users/DariuszSankowski-1441456/ is licensed under CC0
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 13:49

Британский люкс гниет незаметно: Range Rover III ржавеет рамой и начал душит ремонтами

В сырую осеннюю погоду, когда асфальт блестит от луж, а запах мокрой земли смешивается с ароматом шашлыка у придорожного кафе, соблазн подержанного премиума кажется непреодолимым. За цену скромного седана можно урвать икону внедорожного люкса вроде Land Rover Range Rover третьего поколения. Но реальность ударяет по кошельку: рама гниет, пневма умирает, а электрика сыплется, как осенние листья. Андрей, таксист с инженерным уклоном, клюнул на эту приманку полтора года назад — и теперь его "британец" 2008 года с 270 тысячами на одометре больше стоит в гараже, чем мчится по трассе.

Знакомый владелец кафе, где Андрей частенько заезжал между рейсами, расхваливал свой Range Rover: плавный ход, тишина салона, проходимость, от которой не дрогнешь на грунтовке к даче. За 334 тысячи км пробега Андрей вложил столько, что вернулся к такси на второй машине. Перевар рамы, полная замена пневмоподвески, переборка АКПП и редукторов, электрик на постоянке — и это не конец. Машина для души? Скорее, для тех, у кого нервы крепче британской стали.

"Range Rover III — это не просто внедорожник, а сложный организм, где пневмоподвеска и электроника требуют ухода каждые 40 тысяч км. Без аудита рама корродирует незаметно, а АКПП на ZF 6HP26 перегревается от пробок. Рекомендую эндоскопию и компьютерную диагностику перед покупкой — сэкономите сотни тысяч".

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Коммерческая сторона: стоит ли ввязываться

Глазами перекупа, Range Rover III — лотерея с отрицательным EV. Новая модель стоила как квартира, но через 15 лет цена падает на 90%, обгоняя даже рекордный вторичный рынок 2026-го. Андрей купил за копейки, но вбухал в ремонт эквивалент новой Лады. Ликвидность нулевая: покупатели шарахаются от пробега за 300 тысяч и истории сервисов. Лучше годовалый экземпляр с полным ТО — потеря в цене минимальна, а риски ниже.

Ирония в том, что премиум дешевеет быстрее, чем надежность уходит. На фоне дефектов, скрытых продавцами, британец — чемпион по ржавчине и электронике. Рассчитывайте бюджет на 200-300 тысяч ежегодно: это норма для "душевного" владения.

Технический разбор: где кроются мины

Глазами механика, слабые места — как классика жанра. Рама гниет от соли, пневмобаллоны рвутся на морозе, АКПП требует масла каждые 40 тысяч. Андрей переваривал кузов, менял сальники в редукторах и боролся с проводкой — типичный набор. Пол под педалями проваливается от влаги, арки арки гниют. Без профилактики усталости на трассе такие поломки убивают не только бюджет.

"Электрика Range Rover — ахиллесова пята: разъемы окисляются, проводка трется. Диагностика эндоскопом выявит 80% бед, а антикор спасет раму. Пневму меняйте комплектом — частичный ремонт вернется бумерангом".

Автомеханик, инженер-машиностроитель, эксперт по диагностике и ремонту автомобилей Александр Михайлов

"Машина — для души. Звукоизоляция, плавность, динамика — все на высоте. Проходимость не подводит даже в снегу. Но ремонты съедают все, теперь такси снова в деле", — рассказал владелец автомобиля.

Дорожные впечатления: плюсы и компромиссы

Глазами драйвера, Range Rover дарит релакс: звукоизоляция глушит мир, динамика V8 бодрит, клиренс рвет бездорожье. Андрей ценит плавность после смены, но бак маловат для М4, а в городе пробки душат АКПП. Проходимость — топ, но без души не прокатишь: машина простаивает чаще, чем ездит.

Статус и комфорт окупаются? Только если кошелек резиновый. Лучше присмотреться к эволюции M3 или свежим премиумам — там технологии не подводят, как в электротормозах Chery.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько стоит владеть Range Rover III? 200-400 тыс. руб./год на ТО и запчасти.
  • Что проверить перед покупкой? Раму, пневму, АКПП, электрику эндоскопом.
  • Выгодно ли перепродавать? Нет, потеря 70% за 3 года.
  • Альтернативы? Toyota Land Cruiser — надежнее в бюджете.
Проверено экспертом: технический аудит, надежность, ремонт — Иван Рогов и Александр Михайлов

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

