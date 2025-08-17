Накапливается не только жир: чем опасна несвоевременная чистка вытяжки
Накапливающийся на вытяжке жир — не только источник неприятного запаха, но и потенциально опасная среда для бактерий. Очищать решётку нужно регулярно, иначе жир становится трудноудаляемым.
Советы от эксперта
Нина Белова, менеджер по клинингу:
"Средств от жира много, но важно правильно их использовать: нанести, оставить на 10-15 минут, затем очистить щёткой и промыть под горячей струёй воды."
Подходящие средства и способы
Для регулярной чистки (раз в 2-3 месяца):
- Подойдёт обычное средство для мытья посуды.
- Главное — горячая вода и жёсткая щётка.
- После мытья — ополаскивание под сильной струёй.
Если загрязнение сильное и застарелое:
- Вскипятите большую ёмкость воды (кастрюлю или ведро).
- Добавьте пачку пищевой соды.
- Опустите решётку в раствор.
- Прокипятите 15-20 минут.
Важно знать
Алюминиевые решётки требуют особого подхода: некоторые чистящие средства могут вызывать потемнение поверхности. Всегда читайте этикетку и проверяйте, подходит ли средство для алюминия.
Вывод
Регулярная чистка решётки вытяжки — залог не только гигиены, но и продления срока службы устройства. Используйте правильные средства и не запускайте проблему.
