Кухонная вытяжка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:19

Накапливается не только жир: чем опасна несвоевременная чистка вытяжки

Как правильно чистить решётку вытяжки — советы клинингового эксперта

Накапливающийся на вытяжке жир — не только источник неприятного запаха, но и потенциально опасная среда для бактерий. Очищать решётку нужно регулярно, иначе жир становится трудноудаляемым.

Советы от эксперта

Нина Белова, менеджер по клинингу:

"Средств от жира много, но важно правильно их использовать: нанести, оставить на 10-15 минут, затем очистить щёткой и промыть под горячей струёй воды."

Подходящие средства и способы

Для регулярной чистки (раз в 2-3 месяца):

  • Подойдёт обычное средство для мытья посуды.
  • Главное — горячая вода и жёсткая щётка.
  • После мытья — ополаскивание под сильной струёй.

Если загрязнение сильное и застарелое:

  • Вскипятите большую ёмкость воды (кастрюлю или ведро).
  • Добавьте пачку пищевой соды.
  • Опустите решётку в раствор.
  • Прокипятите 15-20 минут.

Важно знать

Алюминиевые решётки требуют особого подхода: некоторые чистящие средства могут вызывать потемнение поверхности. Всегда читайте этикетку и проверяйте, подходит ли средство для алюминия.

Вывод

Регулярная чистка решётки вытяжки — залог не только гигиены, но и продления срока службы устройства. Используйте правильные средства и не запускайте проблему.

