Накапливается не только жир: чем опасна несвоевременная чистка вытяжки

Накапливающийся на вытяжке жир — не только источник неприятного запаха, но и потенциально опасная среда для бактерий. Очищать решётку нужно регулярно, иначе жир становится трудноудаляемым.

Советы от эксперта

Нина Белова, менеджер по клинингу:

"Средств от жира много, но важно правильно их использовать: нанести, оставить на 10-15 минут, затем очистить щёткой и промыть под горячей струёй воды."

Подходящие средства и способы

Для регулярной чистки (раз в 2-3 месяца):

Подойдёт обычное средство для мытья посуды.

Главное — горячая вода и жёсткая щётка.

После мытья — ополаскивание под сильной струёй.

Если загрязнение сильное и застарелое:

Вскипятите большую ёмкость воды (кастрюлю или ведро).

Добавьте пачку пищевой соды.

Опустите решётку в раствор.

Прокипятите 15-20 минут.

Важно знать

Алюминиевые решётки требуют особого подхода: некоторые чистящие средства могут вызывать потемнение поверхности. Всегда читайте этикетку и проверяйте, подходит ли средство для алюминия.



Вывод

Регулярная чистка решётки вытяжки — залог не только гигиены, но и продления срока службы устройства. Используйте правильные средства и не запускайте проблему.