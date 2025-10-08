Жареный хлеб, фисташки и немного театра: гастрономические тайны Фаины Георгиевны

Фаина Раневская — имя, которое и сегодня звучит с теплотой и восхищением. Гениальная актриса, остроумная собеседница и женщина с неповторимым взглядом на жизнь, она умела превращать даже бытовые мелочи в искусство. Её цитаты стали афоризмами, а харизма — легендой. Но за творческим блеском скрывалась ещё одна грань её личности — гастрономическая. Вкусы Фаины Георгиевны были просты, но удивительно точны, а одно из её любимых блюд — курица "Ля-пуль" — стало почти анекдотом в истории советской кулинарии.

Простые удовольствия великой актрисы

Раневская никогда не гналась за изысканными блюдами и не пыталась следовать моде. Она ценила еду, как и жизнь — без показного блеска, но с удовольствием.

Она часто повторяла, что "лучше всего готовить те блюда, которые тебе нравятся". В повседневности Фаина Георгиевна обожала жареный хлеб — хрустящий, ароматный, подрумяненный прямо на открытом огне. Она поджаривала ломтики на плите и тут же смазывала их растопленным маслом, позволяя корочке впитывать золотистый вкус.

Особой слабостью для актрисы были фисташки и жареные каштаны — лакомства редкие для послевоенной Москвы. Но друзья и поклонники знали её пристрастия и старались привозить эти деликатесы.

Кулинарный талант без кулинарной страсти

Фаина Георгиевна не любила готовить и не считала себя мастером кухни. Однако у неё был один-единственный рецепт, ради которого она могла надеть фартук. Это блюдо передалось ей от матери — Милки Рафаиловны, женщины с отменным вкусом и любовью к домашней еде.

"Однажды Фаина приготовила мне курицу по-французски — "ля пуль”, погнала няньку с красными щеками до колен (от обжорства и воровства) на Палашевский рынок, но все остальное делала сама. Курицу вывернула из её камзольчика, очистила от всех косточек, дважды перемолола, добавила специй, орехов, зашила обратно в виде такой продолговатой булочки и поставила в духовку. Ну, курица, конечно, вся прослезилась с пылу, приняв окраску балтийского янтаря, а внутри создалось такое золотисто-шафрановое свечение, что, когда по готовности Фаина ударила по ней серебряной лопаткой, развалив на элегантные ломти, кухонька наполнилась ароматом версальской гостиной, накрытой на триста персон", — вспоминал один из её гостей.

Эта история обошла все кулуары театра, став очередной иллюстрацией того, как даже в бытовом деле Раневская умела создавать спектакль.

Курица "Ля-пуль": французская классика по-раневской

Оригинальный рецепт Фаины Георгиевны не сохранился, но по описаниям близких его удалось воссоздать. Это блюдо похоже на фаршированную курицу, запечённую в собственной шкурке. Простое по составу, но с изысканным вкусом, оно идеально отражает характер Раневской — яркий, контрастный, с долей самоиронии.

Ингредиенты

Курица среднего размера (потрошённая) — 1 шт.

Грецкие орехи — 2 стакана ядер

Чернослив без косточек — по вкусу

Красный перец — 1 ч. ложка (можно меньше)

Душистые пряности — щепотка

Соль — по вкусу

Приготовление

Осторожно отделите шкурку курицы, стараясь не повредить её. Для этого удобно пользоваться столовой ложкой. Снимите мясо с костей и пропустите через мясорубку дважды — вместе с орехами и черносливом. Добавьте специи, соль, перец, хорошо перемешайте. Заполните шкурку приготовленной массой, аккуратно зашейте нитками. Слегка посолите снаружи и смажьте маслом. Запекайте при 200 °C около 55 минут до золотистой корочки.

Совет: чтобы курица не пересушилась, поставьте в духовку небольшую миску с водой — пар сохранит сочность.

Таблица "Курица "Ля-пуль” — вкус детства и театра"

Элемент Описание Особенность Основа Куриное мясо, орехи, чернослив Сочетание сладости и пряности Способ Запекание в шкурке Эффект "второго дыхания" блюда Вкус Нежный, насыщенный, с дымком Подаётся горячей, нарезанной ломтями Ассоциации Домашний уют, артистическая душа Символ щедрости и тепла

Кулинарные привычки Раневской

Простота во всём. Даже при статусе звезды она оставалась верна домашней кухне. Любовь к ароматам. В доме Фаины Георгиевны всегда пахло кофе, хлебом и маслом. Минимум суеты. Она не проводила часы у плиты, предпочитая блюда, не требующие сложных техник. Еда — как настроение. Могла обедать бутербродом, а могла устроить праздничный ужин из простых продуктов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запекать слишком долго.

Последствие: блюдо теряет сочность.

Альтернатива: прикрыть фольгой и достать через 50-55 минут.

Ошибка: использовать слишком острые специи.

Последствие: перебивается естественный вкус курицы и чернослива.

Альтернатива: выбрать душистый перец, кориандр, щепотку мускатного ореха.

Ошибка: не удалять все косточки.

Последствие: нарушается форма блюда.

Альтернатива: тщательно проверить фарш перед запеканием.

А что если попробовать по-новому?

Сегодня рецепт можно адаптировать: добавить сливки для нежности, немного коньяка для аромата или заменить орехи на миндаль. Для легкой версии подойдёт индейка вместо курицы, а вегетарианцы могут использовать соевое мясо и шампиньоны.

FAQ

Почему блюдо называется "Ля-пуль"?

По-французски la poule - это "курица". Название подчёркивает изысканность рецепта, несмотря на простые ингредиенты.

Можно ли приготовить без шкурки?

Да, но тогда фарш лучше завернуть в фольгу или рукав для запекания.

Чем можно заменить чернослив?

Курагой или инжиром — они придадут сладость и аромат.

Как подавать блюдо?

Нарезать тонкими ломтиками, украсить зеленью и ломтиками апельсина — как делала сама Фаина Георгиевна.

Мифы и правда

Миф 1. Раневская не умела готовить вовсе.

Правда. Она просто не любила тратить на это время, но могла сотворить кулинарный шедевр ради вдохновения.

Миф 2. Её рецепты утеряны.

Правда. Многие из них жили в рассказах друзей и воспоминаниях коллег.

Миф 3. Курица "Ля-пуль" — выдумка.

Правда. Блюдо действительно существовало, о нём писали в воспоминаниях людей, бывавших у Раневской.

Интересные факты

• Фаина Раневская считала, что хорошее настроение — лучший соус к любому блюду.

• Она редко ела в ресторанах, предпочитая домашнюю атмосферу.

• Говорят, что аромат запечённой курицы напоминал ей детство в Таганроге.

Исторический контекст

В послевоенные годы изысканные продукты были редкостью, и хозяйки творили чудеса из простого. Курица "Ля-пуль" стала символом того времени — когда за скромным ужином скрывались душевное тепло, фантазия и благодарность жизни. Так и Раневская — человек, превращавший будни в театр, а простую еду — в праздник.