© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:26

Как случайные радиосигналы могут стать ключом к пониманию внеземной жизни

Ученые обнаружили новые радиосигналы из космоса, исходящие от далеких галактик

Задумывались ли вы, откуда могут поступать случайные сигналы от внеземных цивилизаций? Ученые сделали интересное открытие, которое может изменить наше понимание космической связи. Вместо того чтобы сосредоточиться на целенаправленных посланиях, исследователи обратили внимание на случайные "утечки информации" из гипотетических обитаемых систем.

Новая перспектива на радиосигналы

Астрономы из Университета штата Пенсильвания и Лаборатории реактивного движения NASA предложили рассмотреть случайные радиосигналы, которые могут исходить от внеземных цивилизаций. Они объяснили, что радиосигналы, отправляемые с Земли, распространяются в виде конуса. Таким образом, если разумные существа находятся на пути этого сигнала, они могут его уловить, не мешая дальнейшему распространению.

В Солнечной системе функционирует система дальней космической связи DSN — Deep Space Network, которая включает три комплекса антенн в США, Испании и Австралии. Каждый день происходит множество сеансов радиосвязи с космическими аппаратами, работающими на орбите Марса и других планет. Интересно, что радиосигналы, отправляемые к этим зондом, неизбежно уходят в межзвездное пространство, создавая возможность для случайной связи с другими цивилизациями.

Уловить сигнал: возможно ли это?

Сигналы, исходящие от Земли, могут быть "услышаны" на экзопланетах, которые периодически выстраиваются в линию с нашей планетой. Это означает, что если в какой-то системе существует разумная жизнь, она может получить наши случайные сигналы, когда планеты выстраиваются в одну линию. Исследователи подсчитали, что при удачном расположении планет мы можем уловить искусственные сигналы на расстоянии до семи парсек, что составляет около 23 световых лет.

Таким образом, астрономы подчеркивают, что случайные сигналы, исходящие от Земли, могут направляться в разные стороны в плоскости эклиптики, и информация о нас "утекает" в направления зодиакальных созвездий. Это открытие поднимает множество вопросов о том, как мы можем обнаружить внеземные цивилизации и какие сигналы могут быть отправлены в нашу сторону.

