Маск сообщил, что не дарил Кадырову Tesla Cybertruck

Бизнесмен и инвестор из Соединённых Штатов Америки Илон Маск сообщил, что не дарил российскому государственному деятелю Рамзану Кадырову, который является главой Чечни, электрический пикап на аккумуляторных батареях Tesla Cybertruck. Об этом американец информировал в социальных сетях, пишет агентство РИА Новости.
В прошедшие выходные российский политический деятель сообщил, что американский предприниматель, инженер, а также генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla Илон Маск отправил ему электромобиль-пикап в стиле киберпанк, который выпускает организация Tesla. Рамзан Кадыров опробовал пикап и сообщил, что транспортное средство будет отправлено бойцам на территорию СВО. Кроме того, глава Чеченской Республики пригласил американского инвестора в город Грозный.
Ответ Илона Маска не заставил себя долго ждать. Американский предприниматель поинтересовался в социальных сетях у пользователей, действительно ли они настолько глупы, что поверили, что он сделал подарок в виде электрического пикапа на аккумуляторных батареях Tesla Cybertruck государственному деятелю Российской Федерации. Он также добавил, что произошедшая ситуация — это ещё один пример того, как врут традиционные средства массовой информации.
Фото: commons. wikimedia.org / A1C6 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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