Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн
© commons.wikimedia.org by Sven Mandel is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:21

Между болью и искусством: новый клип Rammstein обещает скандал

Тилль Линдеманн снимает клип в психиатрической больнице под Кишиневом — ТАСС

Что может объединить культовую немецкую группу и старую психиатрическую больницу? Ответ неожиданный — новая работа фронтмена Rammstein.

Съемки в Кишиневе

Солист легендарной группы Тилль Линдеманн прилетел в Молдавию специально для съемок клипа. По информации ТАСС, локацией стала Костюженская психиатрическая больница, а часть сцен снимается прямо на улицах Кишинева. Это первый раз, когда Линдеманн работает в Молдавии.

Интересно, что к проекту присоединился и молдавский режиссер Роман Бурлака. Для местной киноиндустрии это событие — важный шаг: раньше Rammstein не сотрудничали с молдавскими постановщиками.

Опыт коллег по сцене

Еще в июне актриса Полина Ауг делилась впечатлениями от участия в другом клипе Rammstein — на песню "Und die Engel singen". Она призналась: "Я оказалась под невероятным впечатлением".

Однако для артистки съемки стали настоящим испытанием.

"Сценария не было, и всё держалось на импровизации. Около 70% материала рождалось прямо на площадке", — говорила Ауг.

В том видео ей досталась главная женская роль. Как и во многих проектах группы, сюжет получился провокационным — зрителей ждали сцены эротики, элементы жесткости и визуальные аллюзии на стиль Дэвида Линча.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дочь Даны Борисовой отказалась переезжать в Южную Корею после учёбы в Сеуле сегодня в 10:06

Корейский опыт оказался лишь приключением: почему Даны Борисовой выбрала Россию

Дочь Даны Борисовой после учёбы в Сеуле призналась, что не хочет связывать жизнь с Кореей. Она рассказала, где мечтает работать и почему.

Читать полностью » Анфиса Чехова сообщила о романтическом путешествии с Александром Златопольским в Париж сегодня в 9:01

Чемоданы в полночь и тайный билет: как возлюбленный увёз Чехову в город мечты

Анфиса Чехова призналась, как возлюбленный увёз её ночью в тайное путешествие, скрыв пункт назначения до самой посадки. Оказалось, это был Париж.

Читать полностью » Нюша рассказала, почему перестала взвешиваться и контролировать вес сегодня в 8:58

Нюша отказалась от весов: что помогло ей почувствовать свободу

Почему певица Нюша отказалась от весов и считает контроль килограммов источником стресса? История, где личное переплетается с профессиональным.

Читать полностью » Алсу увеличила гонорар за выступления до 5 млн рублей сегодня в 7:55

Личный кризис обернулся золотым контрактом: Алсу меняет условия для публики

После развода Алсу не только изменила личную жизнь, но и пересмотрела условия карьеры — её новый гонорар вырос до 5 млн рублей, а требования к райдеру удивили поклонников.

Читать полностью » Лера Кудрявцева назвала развод Полины и Дмитрия Дибровых сегодня в 6:51

Развод Дибровых назвали театром: Кудрявцева раскрыла закулисье семейной драмы

Лера Кудрявцева назвала развод Дибровых "спектаклем" и намекнула на тайную связь Полины. Что стоит за громким расставанием пары?

Читать полностью » Фильм Игоря Марченко сегодня в 5:48

Победитель, которого никто не ждал: какой фильм увёл главный приз кинофестиваля "Короче"

В Калининграде подвели итоги фестиваля "Короче": неожиданные победы, новые имена и фильмы, о которых заговорит весь кинематограф.

Читать полностью » Российская комедия сегодня в 4:44

Российская комедия обошла Голливуд в прокате — зрители не верят своим глазам

Российская комедия "Дети-шпионы" неожиданно обошла Голливуд и возглавила кинопрокат, собрав 26,4 млн рублей за первые выходные.

Читать полностью » Иосиф Пригожин признался, что пропустил взросление собственных детей сегодня в 3:59

Карьера стоила слишком дорого: боль, о которой рассказал Пригожин

Иосиф Пригожин откровенно рассказал о главной боли своей жизни — о том, как, увлечённый карьерой, он упустил детство собственных детей.

Читать полностью »

Новости
Дом

Как грамотно организовать кухню: советы по размещению плит, мойки и обеденной зоны
Наука и технологии

Учёные зафиксировали ускорение вращения Земли: сутки сократились на 1,25 мс
Садоводство

Садовый эксперт Ян Спенс рассказал, как определить готовность семян к сбору
Питомцы

Собаки могут быть счастливы в квартире при активных прогулках и правильном уходе
Наука и технологии

Археологи обнаружили захоронение тевтонского рыцаря XIII века в центре Гданьска
Спорт и фитнес

Учёные подтвердили пользу спринтов для выносливости и снижения сахара в крови
Красота и здоровье

Врачи: упражнения для шеи помогают при цервикалии и снимают скованность
Авто и мото

Xiaomi представит SU7 Ultra Nurburgring Limited Edition на автосалоне в Чэнду 29 августа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru