Между болью и искусством: новый клип Rammstein обещает скандал

Что может объединить культовую немецкую группу и старую психиатрическую больницу? Ответ неожиданный — новая работа фронтмена Rammstein.

Съемки в Кишиневе

Солист легендарной группы Тилль Линдеманн прилетел в Молдавию специально для съемок клипа. По информации ТАСС, локацией стала Костюженская психиатрическая больница, а часть сцен снимается прямо на улицах Кишинева. Это первый раз, когда Линдеманн работает в Молдавии.

Интересно, что к проекту присоединился и молдавский режиссер Роман Бурлака. Для местной киноиндустрии это событие — важный шаг: раньше Rammstein не сотрудничали с молдавскими постановщиками.

Опыт коллег по сцене

Еще в июне актриса Полина Ауг делилась впечатлениями от участия в другом клипе Rammstein — на песню "Und die Engel singen". Она призналась: "Я оказалась под невероятным впечатлением".

Однако для артистки съемки стали настоящим испытанием.

"Сценария не было, и всё держалось на импровизации. Около 70% материала рождалось прямо на площадке", — говорила Ауг.

В том видео ей досталась главная женская роль. Как и во многих проектах группы, сюжет получился провокационным — зрителей ждали сцены эротики, элементы жесткости и визуальные аллюзии на стиль Дэвида Линча.