Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Рамка без действия — наказание без скидок: Верховный суд ужесточил подход

Верховный суд России сформулировал принципиальную позицию по делам о маскировке автомобильных номеров: наличие устройства, предназначенного для сокрытия регистрационного знака, само по себе является основанием для лишения водительских прав, даже если оно не использовалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

Позиция Верховного суда

Высшая судебная инстанция признала законными решения нижестоящих судов по делу водителя из Красноярского края Николая Андреева. Он был привлечен к ответственности по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ — управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными устройствами, препятствующими их идентификации.

"Постановление мирового судьи судебного участка №136 в ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края от 28 ноября 2024 г., решение судьи Зеленогорского городского суда Красноярского края от 3 февраля 2025 г. и постановление судьи Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 11 апреля 2025 г. <…> оставить без изменения, а жалобу защитника — без удовлетворения", — говорится в решении Верховного суда РФ.

Обстоятельства дела

Как следует из материалов, в октябре 2024 года Андреев управлял автомобилем Subaru Forester в Красноярском крае. На государственном регистрационном знаке была установлена специальная рамка, из-за которой номер становился нечитаемым.

Автомобиль остановили сотрудники полиции, после чего в отношении водителя был составлен административный протокол. Суд лишил Андреева водительских прав сроком на один год и постановил конфисковать рамку.

Аргументы защиты и их оценка

Водитель обжаловал решение, утверждая, что рамка фактически не мешала идентификации номера, а ее конструкция не позволяла скрыть или изменить регистрационный знак. Также защита указывала, что инспекторы не измеряли угол поворота рамки, а значит, нарушение не доказано.

Однако Верховный суд с этой позицией не согласился. Суд указал, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта установки устройства, конструктивно предназначенного для сокрытия или изменения номера, независимо от того, использовалось ли оно в момент проверки.

"То обстоятельство, что на месте выявления административного правонарушения не был измерен угол поворота рамки, не опровергает установленные судебными инстанциями обстоятельства и выводы о наличии в деянии заявителя состава административного правонарушения", — подчеркнул суд.

Значение решения

Таким образом, Верховный суд подтвердил: само наличие на автомобиле устройств, потенциально позволяющих скрывать регистрационные знаки, образует состав правонарушения. Это решение может стать ориентиром для правоприменительной практики и повлиять на рассмотрение аналогичных дел по всей стране.

