Рамен
Рамен
© commons.wikimedia.org by City Foodsters is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:08

Как есть рамен и не вредить себе: простые правила на каждый день

Исследование: частое употребление рамена повышает риск диабета и гипертонии

Горячая тарелка рамена для многих — не просто еда, а целый ритуал. Пряный вкус, насыщенный бульон и ощущение уюта делают его любимым выбором в холодное время или в моменты, когда хочется поддержать настроение. Но исследования показывают: эта привычка может обернуться рисками для здоровья и даже сократить продолжительность жизни.

Почему рамен вызывает опасения

Недавнее исследование, опубликованное в журнале "Питание, здоровье и старение", привлекло внимание к тому, что регулярное употребление лапши быстрого приготовления связано с повышенными рисками развития хронических заболеваний. В выборке участвовали более 6500 жителей Японии, за которыми наблюдали в течение четырёх лет.

Выяснилось, что у тех, кто ел рамен чаще трёх раз в неделю, к 70 годам значительно чаще диагностировали диабет и гипертонию. Сам по себе продукт не является смертельным, но в составе скрыты факторы риска. И главный из них — соль.

Секрет кроется в супе

Рамен состоит из лапши, добавок и бульона. Именно бульон, как показало исследование, является основным источником проблем. Высокое содержание натрия повышает вероятность инсульта, гипертонии и даже рака желудка.

Те участники, кто выпивал больше половины супа, оказывались в группе с наиболее высоким уровнем риска. Особенно опасным это оказалось для мужчин до 70 лет, а также для людей, которые совмещали привычку к рамэну с регулярным употреблением алкоголя.

Сравнение: рамен против других блюд

Продукт

Содержание соли

Основной риск

Рекомендации

Рамен с бульоном

Очень высокое

Давление, инсульт, рак желудка

Не пить бульон, ограничить частоту

Суп мисо

Высокое

Повышение давления

Есть не чаще 1-2 раз в неделю

Домашний овощной суп

Умеренное

Минимальные риски

Использовать меньше соли

Лапша без супа

Среднее

Увеличение сахара и калорий

Комбинировать с овощами

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте рамен без бульона или оставляйте суп в тарелке.
  2. Добавляйте к лапше свежие овощи и белок (курицу, яйцо, тофу) — это снижает долю соли.
  3. Пейте больше воды в течение дня, чтобы уменьшить концентрацию натрия.
  4. Если готовите дома, используйте пониженную норму соевого соуса и не кладите все прилагаемые пакетики с приправами.
  5. Старайтесь есть рамен не чаще одного раза в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выпивать весь бульон.
    → Последствие: перегрузка организма солью, скачки давления.
    → Альтернатива: съесть только лапшу, а суп оставить.
  • Ошибка: готовить только "сухой пакетик" без добавок.
    → Последствие: быстрый рост сахара в крови, чувство голода через час.
    → Альтернатива: добавить овощи, яйцо или мясо.
  • Ошибка: есть рамен несколько раз в неделю.
    → Последствие: повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
    → Альтернатива: чередовать с салатами, рисом, супами на овощном бульоне.

А что если…

…вы всё же не можете отказаться от рамена?
Попробуйте готовить его дома в облегчённой версии: отварите лапшу, слейте воду, используйте минимум приправ, замените часть соли лимонным соком или специями. Так вкус останется насыщенным, но вреда будет меньше.

Плюсы и минусы рамена

Плюсы

Минусы

Быстро готовится

Высокое содержание соли

Доступная цена

Часто содержит усилители вкуса

Можно добавлять любые ингредиенты

Повышает риск гипертонии и диабета

Удобен в дороге

Бульон особенно вреден при регулярном употреблении

FAQ

Как выбрать менее вредный рамен?
Смотрите на состав: чем меньше натрия и усилителей вкуса, тем лучше. Идеально — лапша без пакетика с супом.

Сколько стоит более полезная альтернатива?
Домашний вариант с овощами и курицей обойдётся чуть дороже (около 150-200 руб. за порцию), но он безопаснее для здоровья.

Что лучше: есть рамен с бульоном или без?
Лучше отказаться от супа — именно он содержит максимальное количество соли.

Мифы и правда

  • Миф: рамен опасен всегда и для всех.
    Правда: в умеренных количествах и без бульона он относительно безопасен.
  • Миф: лапша безвредна, вред только от супа.
    Правда: сама лапша калорийна и может повышать уровень сахара.
  • Миф: если добавить овощи, блюдо станет полностью полезным.
    Правда: овощи снижают вред, но не убирают избыток соли.

Интересные факты

  1. В Южной Корее потребление рамена — одно из самых высоких в мире, там даже проводят фестивали лапши.
  2. В Японии популярны автоматы, где можно купить свежеприготовленный рамен прямо на улице.

Исторический контекст

  • 1958 год — японский предприниматель Момофуку Андо изобрёл первый "быстрый рамен".
  • 1970-е — продукт стал популярным в США и Европе.

