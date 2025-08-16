Stellantis в ответ на Ford: будем сильнее и громче — Ram TRX с Hemi V8

Stellantis продолжает подогревать интерес к своим мощным моделям, и одна из самых ожидаемых — Ram TRX — снова возвращается в модельный ряд. Генеральный директор Stellantis, Антонио Филоза, не так давно подтвердил это в ходе звонка по итогам полугодовой отчетности, подкинув подробности, которые наверняка обрадуют любителей больших мощных моторов.

Возвращение Hemi V8

Неудивительно, что возвращение Ram TRX будет связано с культовым Hemi V8. Несмотря на то, что компания ранее заявляла об уходе этого двигателя, теперь очевидно, что суперзаряженный 6,2-литровый Hellcat V8 снова окажется под капотом пикапа. Филоза сообщил, что именно этот двигатель поможет повысить объемы производства и маржинальность каждой единицы:

"Двигатель V8 в таких моделях, как Ram 1500 TRX, принесет нам дополнительный объем, а также даст большие маржи на единицу”.

Что изменится?

Пока Филоза не раскрыл всех подробностей относительно того, что изменится в самой модели, но ожидается, что TRX выйдет на рынок в начале 2026 года, с производством, которое стартует в январе. Все подробности о возможных улучшениях, внешности или новых характеристиках пикапа мы узнаем ближе к официальному релизу.

Больше лошадиных сил?

Прогнозы на будущее модели — одно из самых обсуждаемых. С учетом того, что Ram наверняка захочет побороться с конкуренцией на фоне недавно представленного Ford F-150 Raptor R с мощностью 720 л. с., можно ожидать, что Ram TRX получит увеличение мощности. Пока эта информация остается слухами, но это логичное направление для производителя, который не привык отставать.

Стратегия Tim Kuniskis

Руководитель Ram, Тим Куникис, известен своим подходом, который нравится не всем. Он активно развивает имидж бренда через "маскулинность" и претензии на лидерство, что привлекает внимание многих, но также вызывает критику у тех, кто предпочитает менее агрессивную политику. Тем не менее, он всегда идет навстречу тем, кто жаждет мощных V8 пикапов, и делает это, как показывает практика, с большим успехом.