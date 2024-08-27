В День кино Ракова анонсировала модернизацию киноколледжа

Ракова: будущее кино в руках молодых талантов, которые обучаются в киноколледже Москвы

В рамках масштабной реформы системы среднего профессионального образования (СПО) в Москве, стартовавшей в августе прошлого года, Московская международная киношкола также претерпела значительные изменения. Обновление материально-технической базы учебного заведения и переход на более практикоориентированные программы обучения направлены на подготовку востребованных специалистов киноиндустрии. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отмечая День кино.

Ракова подчеркнула, что Москва является центром отечественной киноиндустрии, где сосредоточены крупнейшие студии, продюсерские компании и творческие коллективы. Она отметила, что с 2018 года более 200 тысяч детей смогли познакомиться с шедеврами российского кинематографа благодаря образовательным программам, реализуемым в Москве. Ракова указала на то, что отечественная киноиндустрия находится в стадии активного развития, и для ее успешного функционирования необходимы молодые и талантливые кадры.

Ключевую роль в подготовке специалистов кино играет киноколледж № 40 "Московская международная киношкола". За более чем два десятилетия существования колледжа его окончили более 2 тысяч студентов, в том числе известные российские актеры Иван Янковский, Евгений Цыганов и Юрий Колокольников. К началу нового учебного года в колледже был полностью обновлен учебный кинопавильон, где студенты оттачивают навыки работы со светом и съемочной техникой. В павильоне также функционируют современная студия звукозаписи и монтажная мастерская.

Ракова отметила, что студенты колледжа осваивают сразу четыре профессии: режиссура, операторское мастерство, звукорежиссура и монтаж. Это значительно повышает конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда. Многие студенты начинают работать еще во время учебы, что обеспечивает им гарантированное трудоустройство после окончания колледжа. В числе партнеров колледжа несколько крупных продюсерских и продакшн-компаний.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, А.Савин