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Эта простая хитрость сделает раки вашей любимой закуской: достаточно добавить ингредиент, который всегда есть в холодильнике

Глава "Питерского клуба рыбаков" дал совет по вылову и приготовления раков

Запрет на ловлю раков заканчивается 30 июля и многие рыболовы достают из подсобок свои ловушки и едут на водоёмы. Нерестовые ограничения могут варьироваться в зависимости от региона, но всегда охватывают конец весны и начало лета — заявил журналисту Newsinfo Николай Кириллов, председатель совета клуба Санкт-Петербургской региональной общественной организации "Питерский клуб Рыбаков"

Ловля раков доступна абсолютно любому человеку, как и обычная рыбалка. Есть только некоторые ограничения: за нарушение сроков или орудий вылова положен штраф в размере 2-4 тыс рублей. Также существует штраф за вылов раков сверх нормы: Верхний предел вылова раков на человека — 30 штук. За каждого рака выше нормы предусмотрена сумма штрафа соответствующим посстановлением правительства — 42 рубля. Однако в законе есть лазейка, спасающая браконьеров. Если раки были выпущены обратно в воду в целости, то штраф не уходит.

Размер орудия отлова раков строго регламентирован — диаметром оно долно быть не менее 80 см с ячейками не менее 22 мм.

"Их отваривают, бросая живыми в кипящую воду, потому что белки у раков имеют свойство очень быстро разлагаться, и мертвый рак очень быстро утрачивает пищевые качества и становится опасным даже для здоровья", — предостерег Николай Кириллов

Рецепт раков от редакции: В большую кастрюлю положить пучки зелени, лавровый лист и перец в горошках. Нарезать половину лимона — этот игридиент всегда есть в холодильнике, и бросить туда же. Помыть одну морковку и почистить луковицу, целиком закинуть ко всему остальному. Затем можно заливать воду и ставить на огонь. После закипания лобавляем соль по вкусу (Обычно по столовой ложке на литр). Затем закидываем раков и варим минут 20-25. После отключаем нагрев и даём ракам настояться в бульоне еще 5-10 минут.

Фото: From Wikimedia Commons/ Jon Sullivan (public domain)

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