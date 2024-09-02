Пассажир ударил кондуктора в Нижнем Новгороде по лицу, сломав ему нос

В Нижнем Новгороде произошла драка между кондуктором и пассажиром

В городе Городец Нижегородской области произошёл неприятный инцидент. Пассажир автобуса подрался с кондуктором.

Как сообщила Государственная инспекция труда региона, конфликт произошёл 1 сентября в 20:10 в автобусе маршрута №100, на конечной остановке «санаторий-профилакторий «Железнодорожник».

Между кондуктором, работающим в «Городецпассажиравтотранс», и пассажиром возник спор, который перерос в драку. Пассажир ударил кондуктора по лицу, в результате чего последнему диагностировали перелом носа.

Сейчас специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ожидается заключение медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных кондуктором травм.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ralf Roletschek (talk) - Fahrradtechnik auf fahrradmonteur.de ( GNU Free Documentation License)