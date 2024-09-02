Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 90,0013
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.09.2024 : 99,2613
В Нижнем Новгороде произошла драка между кондуктором и пассажиром
  1. Главная
  2. Происшествия

Пассажир ударил кондуктора в Нижнем Новгороде по лицу, сломав ему нос

В Нижнем Новгороде произошла драка между кондуктором и пассажиром

В городе Городец Нижегородской области произошёл неприятный инцидент. Пассажир автобуса подрался с кондуктором.

Как сообщила Государственная инспекция труда региона, конфликт произошёл 1 сентября в 20:10 в автобусе маршрута №100, на конечной остановке «санаторий-профилакторий «Железнодорожник».

Между кондуктором, работающим в «Городецпассажиравтотранс», и пассажиром возник спор, который перерос в драку. Пассажир ударил кондуктора по лицу, в результате чего последнему диагностировали перелом носа.

Сейчас специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ожидается заключение медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных кондуктором травм.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ralf Roletschek (talk) - Fahrradtechnik auf fahrradmonteur.de ( GNU Free Documentation License)

Мир

Дуров внес залог и получил доступ к материалам дела

Дуров внес залог и получил доступ к материалам дела

Павел Дуров, основатель Telegram, который ранее был задержан и освобождён под залог во Франции, планирует внести залог в размере 5 миллионов евро в несколько этапов. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

Читать полностью
Дурова обяжут жить по одному адресу по Франции

Дурова обяжут жить по одному адресу по Франции

Согласно правилам надзорных органов, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, должен проживать по одному адресу, который сообщит следственному судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парижскую прокуратуру.

Читать полностью

Общество

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

76 российских вузов перешли на электронные студенческие билеты и зачетки

Студенты российских вузов могут пользоваться электронными студенческими билетами и зачётками через приложение и портал госуслуг. Теперь вместо студенческого билета можно открыть QR-код на экране смартфона, сообщили в Минцифры.

Читать полностью
Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Лариса Долина рассекретила имена своих самых любимых певцов

Певица Лариса Долина назвала двух российских певцов, которых она считает лучшими.

Читать полностью

Новости