Пассажир ударил кондуктора в Нижнем Новгороде по лицу, сломав ему нос

В городе Городец Нижегородской области произошёл неприятный инцидент. Пассажир автобуса подрался с кондуктором.
Как сообщила Государственная инспекция труда региона, конфликт произошёл 1 сентября в 20:10 в автобусе маршрута №100, на конечной остановке «санаторий-профилакторий «Железнодорожник».
Между кондуктором, работающим в «Городецпассажиравтотранс», и пассажиром возник спор, который перерос в драку. Пассажир ударил кондуктора по лицу, в результате чего последнему диагностировали перелом носа.
Сейчас специалисты Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ожидается заключение медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных кондуктором травм.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ralf Roletschek (talk) - Fahrradtechnik auf fahrradmonteur.de ( GNU Free Documentation License)
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