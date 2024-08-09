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Dawn Aerospace: беспилотный самолёт Mk-II Aurora достиг высоты 15 240 метров
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Ракетоплан из Новой Зеландии готовится подняться выше линии Кармана

Dawn Aerospace: беспилотный самолёт Mk-II Aurora достиг высоты 15 240 метров

Космическая транспортная компания Dawn Aerospace из Новой Зеландии сообщила об успешных испытаниях своего беспилотного самолета с ракетным двигателем Mk-II Aurora.

В ходе серии полетов в конце июля, аппарат достиг скорости 1127 км/ч и высоты 15 240 метров, что втрое превосходит его предыдущие результаты. В сентябре планируется выполнить сверхзвуковой полет.

Цель компании — к концу 2025 года превзойти несколько рекордов, удерживающихся более 50 лет: подниматься быстрее F-15, летать выше МиГ-25, быстрее SR-71 и стать первым летательным аппаратом, который сможет подняться выше линии Кармана (100 км) дважды за день.

Фото: Dawn Aerospace﻿

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