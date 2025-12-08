Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Запуск ракеты
Запуск ракеты
© мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:28

Ракетный запуск, который нельзя пропустить: как Восточный выводит два спутника "Аист-2Т" в космос

На космодроме Восточный готовят ракету "Союз-2.1б" для запуска спутников — Роскосмос

В декабре 2025 года с космодрома Восточный планируется запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли "Аист-2Т". Подготовку к этому важному событию проводят специалисты Роскосмоса, которые сейчас занимаются сборкой ракеты и проведением необходимых испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Подготовка ракеты и испытания

На космодроме Восточный специалисты Роскосмоса проводят комплекс мероприятий по подготовке ракеты "Союз-2.1б" для предстоящего запуска. В частности, готовятся боковые и центральный блоки ракеты, которые после сборки будут составлять "пакет". Далее последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты. Эти этапы являются важными для проверки исправности всех систем и обеспечения безопасного старта.

"На Восточном готовят ракету-носитель "Союз-2.1б" для запуска двух спутников "Аист 2Т" и попутных аппаратов. На космодроме специалисты Роскосмоса подготавливают боковые и центральный блоки ракеты к сборке в "пакет". После сборки последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты", — сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Подготовка спутников и разгонного блока

Параллельно с подготовкой ракеты ведется работа по подготовке других спутников, которые будут выведены на орбиту во время этого запуска. Также в рамках подготовки состоялась заправка разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами, что является последним этапом перед запуском.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный намечен на 20 декабря 2025 года. Эта миссия продолжит серию успешных запусков, направленных на расширение возможностей дистанционного зондирования Земли и улучшение глобальных наблюдательных систем.

