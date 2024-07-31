Стало известно, что ракетное оружие, которое было направлено на одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хания, запустили не из Исламской Республики Иран, а из какого-то другого государства. Об этом информировал панарабский спутниковый телевизионный канал al-Mayadeen источник из Ирана.

Не так давно движение ХАМАС заявило о том, что их глава политбюро был убит по причине израильского удара по месту, в котором на тот момент проживал Хания. Известно, что его резиденция находилась в столице, крупнейшем городе Ирана и одном из крупнейших городов Азии — Тегеране. По словам движения, ракетное оружие было направлено против Хания после того, как он принял участие в церемонии вступления в должность избранного главы государства Масуда Пезешкиана, который известен как иранский кардиохирург, политик-реформатор и в прошлом первый заместитель спикера парламента.

Как сообщили телевизионному каналу al-Mayadeen, глава политбюро движения ХАМАС был убит ракетным оружием, которое было запущено не из Ирана, а из какого-то иного государства. Источник заявил, что это демонстрирует агрессию, которая направлена против Исламской Республики Иран, а значит, вынуждает на решительный ответ.

Фото: Federation Council (Creative Commons Attribution 4.0 International license)