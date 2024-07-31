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Al-Mayadeen: ракету, после попадания которой погиб Хания, запускали не из Ирана
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Al-Mayadeen: ракету, после попадания которой погиб Хания, запускали не из Ирана

Стало известно, что ракетное оружие, которое было направлено на одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хания, запустили не из Исламской Республики Иран, а из какого-то другого государства. Об этом информировал панарабский спутниковый телевизионный канал al-Mayadeen источник из Ирана.

Не так давно движение ХАМАС заявило о том, что их глава политбюро был убит по причине израильского удара по месту, в котором на тот момент проживал Хания. Известно, что его резиденция находилась в столице, крупнейшем городе Ирана и одном из крупнейших городов Азии — Тегеране. По словам движения, ракетное оружие было направлено против Хания после того, как он принял участие в церемонии вступления в должность избранного главы государства Масуда Пезешкиана, который известен как иранский кардиохирург, политик-реформатор и в прошлом первый заместитель спикера парламента.

Как сообщили телевизионному каналу al-Mayadeen, глава политбюро движения ХАМАС был убит ракетным оружием, которое было запущено не из Ирана, а из какого-то иного государства. Источник заявил, что это демонстрирует агрессию, которая направлена против Исламской Республики Иран, а значит, вынуждает на решительный ответ.

Фото: Federation Council (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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