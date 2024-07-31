Стало известно, что ракетное оружие, которое было направлено на одного из лидеров организации ХАМАС Исмаила Хания, запустили не из Исламской Республики Иран, а из какого-то другого государства. Об этом информировал панарабский спутниковый телевизионный канал al-Mayadeen источник из Ирана.
Не так давно движение ХАМАС заявило о том, что их глава политбюро был убит по причине израильского удара по месту, в котором на тот момент проживал Хания. Известно, что его резиденция находилась в столице, крупнейшем городе Ирана и одном из крупнейших городов Азии — Тегеране. По словам движения, ракетное оружие было направлено против Хания после того, как он принял участие в церемонии вступления в должность избранного главы государства Масуда Пезешкиана, который известен как иранский кардиохирург, политик-реформатор и в прошлом первый заместитель спикера парламента.
Как сообщили телевизионному каналу al-Mayadeen, глава политбюро движения ХАМАС был убит ракетным оружием, которое было запущено не из Ирана, а из какого-то иного государства. Источник заявил, что это демонстрирует агрессию, которая направлена против Исламской Республики Иран, а значит, вынуждает на решительный ответ.
Фото: Federation Council (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Reuters: Израиль пытал водой и собаками палестинских заключённых из Газы
Комитет по правам человека ООН зачитал доклад о пытках и истязаниях над вывезенными из Газы палестинцами в Израиле.
Стояногло: сближение с НАТО делает Молдавию мишенью для военных конфликтов
Вероятное получение Молдавией членства в международной военно-политической организации НАТО создаёт угрозу для государства, так как сделает из неё мишень для вооружённых конфликтов. Такое мнение высказал экс-генпрокурор Республики Молдова Александр Стояногло для исландской медиакомпании N4.
Врач Андросова: в длительных поездках за рулем может возникнуть перенапряжение глаз
Офтальмолог Светлана Андросова предупредила, что длительное вождение может вызвать перенапряжение глаз и снижение зрения из-за непрерывного сосредоточения взгляда на дороге, особенно в условиях плохого освещения и слепящих бликов.
Стоматолог Каминский-Дворжецкий посоветовал носить капы для борьбы с бруксизмом
Главный стоматолог-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Никита Каминский-Дворжецкий поделился методами лечения бруксизма, невольного скрежетания зубов.