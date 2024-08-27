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Начались международные испытания первой в мире вакцины против рака легких
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В семи странах начались испытания первой в мире вакцины против рака легких

Начались международные испытания первой в мире вакцины против рака легких

Врачи начали испытания новой вакцины, названной BNT116, которая заставляет организм выслеживать и убивать раковые клетки, а затем предотвращает их повторное появление. Лекарство предназначено для лечения немелкоклеточного рака легких (НМРЛ), наиболее распространенной формы заболевания, пишет газета Guardian.

Первая фаза клинических испытаний стартовала в 34 исследовательских центрах в семи странах: Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции. В рамках испытания планируется вакцинировать около 130 человек с разными стадиями рака.

Ожидается, что вакцина усилит иммунный ответ пациентов на рак, не затронув при этом здоровые клетки.

Врачи начали испытания первой в мире вакцину против рака легких на пациентах, так как эксперты отметили ее "новаторский" потенциал по спасению тысяч жизней.

Ежегодно рак легких уносит жизни около 1,8 млн человек и является самым распространенным и смертоносным видом рака.

Фото: flickr. com/gencat cat (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).

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